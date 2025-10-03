(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Racing Club y River Plate protagonizaron un duelo decisivo en Rosario que definió al último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina. El gol de Maximiliano Salas, que le dio la victoria a River, no solo desató la euforia entre sus hinchas, sino que también generó un impacto profundo para Boca Juniors.

A pesar de la histórica rivalidad entre ambos, la clasificación de River terminó siendo bienvenida en La Ribera.

LA CLASIFICACIÓN DE RIVER “BENEFICIÓ” A BOCA

La victoria de River refleja más que un simple paso deportivo; implica un movimiento estratégico en la lucha por los cupos que otorgan las competiciones nacionales para el torneo continental.