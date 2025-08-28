(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El fútbol sudamericano volvió a mancharse con escenas de violencia desmedida en Avellaneda, durante el crucial partido que enfrentó al Club Atlético Independiente con la Universidad de Chile, en una serie decisiva para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Lo que debía ser una fiesta deportiva, terminó convirtiéndose en un episodio bochornoso que aún resuena en la memoria de quienes presenciaron la batalla campal, tanto en el estadio como a través de los medios periodísticos que replicaron la cruel realidad.

La cita en el estadio Libertadores de América prometía ser una jornada vibrante, con ambas hinchadas llenas de esperanza y fervor por acompañar a sus equipos hacia el siguiente paso del torneo. Sin embargo, la violencia estalló en las tribunas cuando sectores de la barra brava local e hinchas visitantes protagonizaron enfrentamientos que derivaron en golpes, lanzamientos de objetos y caos generalizado. Entre los afectados, la historia que conmovió por su crudeza fue la de Gonzalo Alfaro, hincha chileno de la Universidad de Chile, quien cayó desde la tribuna alta al vacío en medio de la estampida y el descontrol generado por la violencia.