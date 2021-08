Por primera vez en la historia, Messi estará en vivo por Twitch con Ibai

Este miércoles, el famoso influencer de las redes sociales Ibai Llanos viajó a la capital francesa para ser uno de los invitados de lujo del evento que marcó un antes y un después en el mundo del fútbol.

Ibai no escondió su felicidad por ser seleccionado para ser parte de este acto, y explicó: "Por cierto, me voy a la presentación de Messi con mis dos mejores amigos de la infancia. Empecé con @andercortes comentando las partidas en bronce de @Nancla3 y mañana nos vamos a París. Me parto los cojones. En cuanto nos vea el de seguridad nos echa a los tres", sentenció.

Días atrás, el streamer español fue parte de la cena despedida que se realizó en casa de Lionel Messi en Barcelona, donde arribó junto al Kun Aguero y estuvieron presentes excompañeros del astro argentino.