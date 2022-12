Hay tres formas de considerar la final de esta tarde en Lusail: la conceptual, la futbolística y la de los negocios. Como un guiño a la vida, a lo que dirimirán ambas selecciones mañana, empecemos por la tercera.

Qatar, la tierra de los negocios

En el ocaso de Messi como futbolista, Argentina busca arrebatarle el título a la campeona defensora, la Francia de Mbappé, el joven maravilla. El debut mundialista de Kylian logró con apenas 19 años -y siendo figura- lo que Leo no pudo en las cuatro ediciones que disputó.

El imperio de CR7 está terminado y el mundo de los negocios del fútbol necesitaba otro enfrentamiento entre semidioses para que las principales marcas -y ligas- sigan compitiendo y vendiendo sus productos. Así fue que el qatarí que preside el PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sorprendió al globo juntando a un Messi, en disputa con su amado Barcelona, con Mbappé.

Hoy, la Qatar Sports Investments, dueña de la institución parisina, verá en Doha a sus dos principales figuras pelear por la Copa del Mundo organizada nada más ni nada menos que en su tierra. Esta historia podrá terminar siendo el comienzo de una nueva era en el dominio del mercado mundial, con Mbappé retirando a Leo y -como en el boxeo- quedándose con su cinturón, o bien el sello grabado a fuego de Messi para comenzar a cerrar, desde la cima del planeta, una carrera en la que lo ganó absolutamente todo, venciendo a cada uno de sus adversarios.

Fútbol, un deporte que se juega con pies y cabeza

Hace un tiempo, Valdano contó que Bilardo lo separó del plantel antes de la final de 1986 para charlar: el doctor consideraba que la clave del partido ante Alemania dependería de su 1 vs. 1 contra Hans-Peter Briegel. En aquellas épocas, pedirle al delantero del Real Madrid que corriera todo el partido al lateral izquierdo del equipo rival era considerado una locura. A Jorge no le gustó para nada, pero cumplió y tras finalizar el cotejo, le dio la razón a su entrenador.

Traigo esta anécdota porque además del profundo estudio del rival, función inaugurada por la escuela de Estudiantes en Argentina, una de las principales virtudes que puede tener un entrenador -sino la principal- es el convencimiento. Scaloni lo tiene. Aun habiendo debutado como director técnico en el banco de la selección, sus jugadores, estrellas mundiales, confían en él. Basta mirar para atrás para saber que su mérito es total en este aspecto.

En este sentido, los medios franceses halagaron esta semana a Scaloni caracterizando a su equipo como camaleónico, es que Argentina ha hecho sus planteos siempre en función de cómo juega el rival. Sus jugadores acatan las órdenes sin chistar. Y salvo en el debut ante Arabia Saudita, ha salido bien. En algo habrá influido la confesa admiración a la escuela pincharrata del entrenador de Pujato.

Scaloni probó en los entrenamientos dos dibujos: 5-3-2 y 4-4-2. La duda principal es en carril izquierdo francés: sumar a Lisandro Martínez como tercer central para doblar a Mbappé o bien a Di María para doblar a Theo Hernández entre el rosarino y Molina, ya que Kylian no suele bajar. El resto del equipo seguiría casi igual. Con Enzo Fernández en el eje, en lugar de Paredes.

Aunque en las últimas horas algo alarmó a la selección nacional, trascendió en la prensa francesa que Didier Deschamps, campeón del mundo como jugador y ahora como entrenador, probó con Mbappé de 9 descolgado en lugar de Giroud, por lo que el costado izquierdo galo estaría más controlado y el medio, mucho más combativo. Evidentemente, Scaloni no es el único que juega al misterio.

Messi, el astro que quiere compartir con el país su lugar en la cima

Leo tiene un museo lleno de títulos, de medallas, de trofeos personales y de sus equipos. Nacido para ser el mejor, el 10 se mantuvo en la élite mundial durante casi 20 años. A sus 35, Messi tiene una carrera profesional inédita hasta ahora en la historia del fútbol mundial, una familia feliz y una cuenta bancaria con una cantidad de ceros difícil de imaginar. Hoy, sin más títulos que los que ya tiene, es considerado por una buena parte del globo como el mejor jugador de la historia de este deporte.

“Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra”, recita Jesús en el Evangelio según Lucas (4:24). Y bien podría caberle esa frase a Messi en casi toda su historia con la celeste y blanca. Desde los abucheos en Santa Fe tras la eliminación ante Uruguay en la Copa América de 2011, hasta la Rusia 2018, pasando por las finales perdidas de 2014, 2015 y 2016, renuncia a la selección mediante. Producto de no haber podido coronar, el mejor jugador de la historia de este deporte fue golpeado por los medios y no valorado por una buena parte del público local. Messi se cansó de ganar en Barcelona lo que no pudo conseguir en Argentina.

Tuvieron que pasar 16 años de partidos, de finales, de sudor, de vómitos nerviosos y de lágrimas para romper el pasaje bíblico y que el público argentino le rindiera homenaje coreando su nombre tanto en la Bombonera como en el Monumental tras ganar la Copa América en el Maracaná. La felicidad en su cara mirando a la popular albiceleste era algo no visto hasta 2021.

En un momento impensado de su carrera, su influencia en el equipo es total. Es el alma y es el fútbol, es el corazón y es la cabeza de uno de los finalistas de la Copa del Mundo. Enfrente estará la Francia de Mbappé y dos coronas estarán en juego, la del campeón del mundo y la del mejor del mundo: una de Francia y otra de Messi.

El Messi inédito que estamos viendo es una respuesta a lo que consiguió, pero también es una propuesta a lo que busca conseguir. El astro argentino no tiene necesidad de ganar un mundial para subirse a la cima del mundo y mirar a todos desde arriba porque ya está ahí desde hace casi dos décadas. Lo que busca Leo es subir a la Argentina con él al lugar que es suyo desde sus primeros años en Barcelona. Ese chico que se fue a España de joven a ser el mejor futbolista de todos los tiempos, hoy tendrá una cita con la historia. Junto a una selección de valientes, Messi va por la redención definitiva, una revancha que él mismo se construyó, un gesto de amor para con sus compatriotas: hoy Leo buscará llevar con él a cada argentino a la cima del mundo.