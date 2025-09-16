ESCÁNDALO
Polémica por la estatua de Gallardo: un candidato opositor la tildó de “mufa” antes de las elecciones en River
A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, un opositor lanzó una durísima declaración sobre el monumento del Muñeco.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) A poco más de un mes de las elecciones presidenciales de River Plate, que se llevarán a cabo el próximo 1.º de noviembre de 2025 en el estadio Monumental, uno de los candidatos opositores, Luis Belli Príncipe, generó polémica al criticar duramente la estatua de bronce de ocho metros que homenajea a Marcelo Gallardo, entrenador y emblema del club.
En el programa Pelusa al Aire, Belli expresó: “Lo dije hace tres años y me miraban raro: cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo”.
El opositor, de 39 años, no solo cuestionó la existencia del monumento sino que fue más allá al insinuar que la estatua podría traer mala suerte (“mufa”) al club. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
Por Javo Koroluk
