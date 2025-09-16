(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) A poco más de un mes de las elecciones presidenciales de River Plate, que se llevarán a cabo el próximo 1.º de noviembre de 2025 en el estadio Monumental, uno de los candidatos opositores, Luis Belli Príncipe, generó polémica al criticar duramente la estatua de bronce de ocho metros que homenajea a Marcelo Gallardo, entrenador y emblema del club.

En el programa Pelusa al Aire, Belli expresó: “Lo dije hace tres años y me miraban raro: cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo”.

El opositor, de 39 años, no solo cuestionó la existencia del monumento sino que fue más allá al insinuar que la estatua podría traer mala suerte ("mufa") al club.