(Pasta de Campeón - ADNSUR) - A los 43 años, Alejandro Darío Delorte se sigue yendo enojado a su casa si el resultado final del encuentro no concuerda con el desarrollo del partido, ya que según el delantero el domingo pasado Sansinena fue más que el conjunto de Puerto Madryn.

Tras el empate 1 a 1, el ex jugador de Olimpo, Peñarol, Gimnasia de La Plata, Argentinos Juniors y Oriente Petrolero, entre otros, habló con La Nueva y lanzó algunas frases polémicas.

“El punto vale, no digo que no, pero lo que más bronca me da es que en el primer tiempo tuvimos situaciones como para sentenciar el partido y no lo hicimos. Haber dejado con vida a un rival como estos fue nuestro principal error”, comentó.

Todavía hoy sigo pensando porqué lo no lo pudimos ganar. Nos equivocamos en el fuerte nuestro, que es el juego aéreo para defender las pelotas paradas. Estos partidos se definen por detalles, y nosotros tuvimos una distracción en una marca y ellos llegaron a la igualdad cuando se estaban empezando a desesperar”, admitió el “Flaco”.

Por último, Delorte comentó que Deportivo Madryn “juega bien, tiene una idea, es compacto, directo y se encuentra bien físicamente, pero nadie niega que cuando juega mal tiene ayudita extra”.