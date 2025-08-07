(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) River Plate está enfocado en la recta final de la fase de grupos y, sobre todo, en los octavos de final de la Copa Libertadores, una instancia clave en la temporada que define gran parte de los objetivos del club.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo trabaja con intensidad pensando en el duelo de ida ante Libertad en Paraguay, programado para el jueves 14 de agosto a las 21:30 horas, consciente de la exigencia que representa este tipo de compromiso internacional.

En medio de esta preparación, una de las preocupaciones del cuerpo técnico es el estado físico de uno de sus últimos refuerzos, quien llegó lesionado al Millonario y no estará presente en el primer cruce por octavos.