FÚTBOL
Polémica en la final por el ascenso: los dos goles anulados a Gimnasia de Mendoza ante Deportivo Madryn
El VAR actuó en las dos jugadas que terminaron en las anotaciones del “Lobo” mendocino. Además, no intervino en un presunto penal.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este sábado se disputa en la cancha de Platense la gran final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, un duelo que definirá quién logra el tan ansiado ascenso directo a la máxima categoría del fútbol argentino.
El encuentro comenzó con un ambiente cargado de expectativa y con la tecnología VAR siendo protagonista desde los primeros minutos.
La polémica se instaló rápidamente, a los 4 minutos del primer tiempo, cuando Imanol González anotó para Gimnasia de Mendoza. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLIC ACÁ
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
PRIMERA NACIONAL
Deportivo Madryn a la final y el sueño de Primera: ¿cuándo y dónde se juega ante Gimnasia de Mendoza?
El equipo chubutense, que accedió a jugar el partido por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, y los mendocinos.
No disponible sin conexión
PRIMERA NACIONAL
Gimnasia de Mendoza le ganó por penales 3 a 0 a Deportivo Madryn y ascendió a la Liga Profesional
El Lobo mendocino tuvo mayor efectividad en la definición y subió a la máxima categoría del fútbol argentino. El Aurinegro falló los tres penales que ejecutó.
No disponible sin conexión
FULMINANTE
La catastrófica predicción de un famoso astrólogo sobre la final de Deportivo Madryn: "Si asciende..."
El reconocido brujo sorprendió a todos con una inesperada e insólita predicción sobre la final de la Primera Nacional relacionada con el presidente Javier Milei.
No disponible sin conexión
PRIMERA NACIONAL
Deportivo Madryn con día, hora y lugar para la gran final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza
El duelo entre el equipo dirigido por Leandro Gracián y Gimnasia de Mendoza ya tiene escenario para un partido histórico, luego de la reunión sostenida este lunes en la Asociación del Fútbol Argentino
No disponible sin conexión