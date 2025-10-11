(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este sábado se disputa en la cancha de Platense la gran final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, un duelo que definirá quién logra el tan ansiado ascenso directo a la máxima categoría del fútbol argentino.

El encuentro comenzó con un ambiente cargado de expectativa y con la tecnología VAR siendo protagonista desde los primeros minutos.

La polémica se instaló rápidamente, a los 4 minutos del primer tiempo, cuando Imanol González anotó para Gimnasia de Mendoza. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLIC ACÁ

