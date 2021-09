El dirigente brasileño criticó y desmintió rotundamente lo filtrado por el matutino francés aduciendo que esos números están muy lejos de ser reales: “No nos ha gustado. Está muy lejos de la realidad, en la duración y en las cifras. Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo asegurar que no es la verdad".

"La duración del contrato es de dos años y no tres”, rectificó Leonardo, quien además les señaló a los periodistas: “Es una falta de respeto. El momento no lo entiendo, pero es vuestro problema. Y uno no se puede equivocar así en el contenido", insistió.

Según L’Equipe el rosarino recibirá 30 millones de euros netos por temporada y tiene derecho a una bonificación de fidelidad por importe de 15 millones de euros brutos anuales que se le pagará con la condición de cumplir su segundo año de contrato y su tercer año opcional.