(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En la antesala del enfrentamiento correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura, Boca Juniors se encuentra envuelto en una situación particular que ha llamado la atención de la hinchada y los especialistas.

Miguel Ángel Russo, director técnico del equipo, decidió apartar de la convocatoria a cuatro futbolistas, entre ellos un mediocampista que hasta hace poco era titular indiscutido en la formación inicial. Este movimiento táctico y estratégico del entrenador genera interrogantes sobre la actualidad del plantel y el rumbo que pretende imprimir en el campeonato.

La decisión de Russo refleja un claro mensaje: solo son considerados aquellos que contribuyen activamente al rendimiento colectivo dentro de sus planteamientos tácticos. La exclusión de jugadores que hasta hace poco tenían una participación regular abre la puerta a nuevas variantes en la alineación, posiblemente con mayor protagonismo para los futbolistas que han demostrado estar en mejor forma o mayor sintonía con el plan de juego. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACP