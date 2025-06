El fútbol argentino es, ante todo, un territorio de pasiones, de historias personales y colectivas que se entrelazan en cada tribuna, en cada barrio, en cada familia. El reciente campeonato de Platense en el Torneo Apertura 2025, tras vencer por 1 a 0 a Huracán en la final disputada en Santiago del Estero, es mucho más que una estrella en el escudo. Es el cierre de una herida de años, la reivindicación de un sentido de pertenencia y la celebración de una institución que nunca dejó de soñar.

Y es, también, la historia de Matías Costello, joven periodista de Comodoro Rivadavia, hincha calamar y testigo privilegiado de una gesta que quedará para siempre en la memoria del fútbol nacional.

EL ORIGEN DE UNA PASIÓN: DE COMODORO A BUENOS AIRES, EL VIAJE QUE LE CAMBIÓ LA VIDA PARA SIEMPRE

La historia de Matías Costello con Platense no es la de una herencia familiar directa. “Gran parte de mi familia es de Boca”, contó en diálogo con Pasta de Campeón. Sin embargo, la vida lo llevó, siendo adolescente, a mudarse a Buenos Aires por cuestiones laborales de su padre. Allí, en el Instituto La Salette de Saavedra, a pocas cuadras del estadio, el comodorense fue testigo de un fenómeno que lo marcó para siempre: el amor y el sentido de pertenencia de todo un barrio hacia su club.

Ese lazo se profundizó cuando su hermano menor comenzó a practicar fútbol en la escuelita de Platense. “Uno comienza a conocer familias, gente, todos del club, mucho sentido de pertenencia y eso quizás fue lo más importante”, relató. Así, el club se fue metiendo en su vida, en sus rutinas, en sus afectos. Empezó a seguir los partidos, incluso en los años más duros, cuando Platense deambulaba por la Primera B Metropolitana, jugando en canchas alejadas, en condiciones difíciles, ante pocos hinchas pero con una fidelidad a prueba de todo.

El sentido de pertenencia, el barrio, los amigos en Parque Saavedra, las tardes en el río de Vicente López, las horas dentro del club y su trabajo como periodista cubriendo el básquet de Platense desde 2017, fueron forjando un vínculo indestructible. “Fueron muchas cosas las que llevaron a este sentimiento y lo que sucedió anoche es algo que es muy difícil de explicar”, confesó, todavía conmovido.

EL CAMINO AL TÍTULO: DEL DÍA QUE SUFRIÓ EN UN COLECTIVO A LA ESPERANZA Y EL DESAHOGO

Costello admitió que no pudo ver todos los partidos del torneo por su trabajo, pero los play-offs los vivió con la intensidad de quien siente el fútbol en la piel. El partido contra Racing lo vio a medias: primer tiempo en casa, segundo en un colectivo, gritando el gol de Orsini a la altura de San Isidro, bajo la mirada incrédula de los pasajeros. “Me miraron un poco mal, pero lo grité igual”, dijo entre risas.

El siguiente escollo fue River. “Quizás ese fue el punto de quiebre, donde uno dice: ahora sí, estamos para ser campeones”, afirmó. Precisamente, el partido estuvo marcado por la polémica arbitral y la tensión de los penales. Matías lo vivió en Puente Saavedra, entre capital y provincia, rodeado de hinchas y con el corazón en la mano. “La mitad de Vicente López habrá escuchado mis quejas en la calle”, bromeó.

De aquel polémico encuentro, el joven hincha de Platense recordó que tenía pensado ir al club pero “no quería ser mufa, que llegue y justo nos vaya mal. Viví el momento del penal en el Puente Saavedra y la definición me quedé en la esquina del club. Fue un momento complicado porque habíamos arrancado mal, pero después fue un desahogo tremendo. Me quedé esperando a los jugadores lleguen para festejar”.

El cruce con San Lorenzo lo siguió desde Tigre, en un festival de folclore, controlando el celular a cada vibración. “Cuando llegó el gol de Platense, lo grité y no me moví hasta que terminó el partido”, dijo. La pasión por Platense atraviesa su vida: conoció a su pareja en el club, y hoy forman una familia unida por los colores marrón y blanco.

EL VIAJE A LA FINAL: UNA ODISEA CALAMAR Y EL RECUERDO DE SU ABUELO

La posibilidad de viajar a Santiago del Estero para la final no fue sencilla. “Estábamos a fin de mes y realmente era complicado pensar en ir”, admitió Matías. A eso se sumó un problema odontológico que casi lo deja fuera.

“Yo a mi pareja la conoció en el club, eso también es un punto muy importante de mi amor por Platense hoy en día. Vivo con ella y el día que llegué a mi casa después del partido con San Lorenzo me dijo tenés que hacer lo posible para ir. En medio, me tenían que extraer una muela, estoy medicado, no iba a ir”, indicó.

Pero la pasión pudo más: “La vida es una y yo realmente estaba confiado que se nos iba a dar”. El último día de venta para socios, sacó la entrada y se sumó a la caravana de más de 30 colectivos que partieron desde Tecnópolis rumbo a Santiago.

El viaje fue una experiencia inolvidable. “Me crucé a muchísima gente que ya conocía de años previos, los mismos profesores de mis hermanos estaban como coordinadores de los colectivos”, destacó. Platense mostró su esencia de club de barrio, facilitando el viaje a socios e hinchas con cuotas sin interés y ayudas solidarias. “El club se hizo cargo de que esa gente viaje”, subraya, marcando la diferencia con Huracán, cuyos hinchas no recibieron el mismo apoyo.

La llegada a Santiago fue una odisea: tres horas detenidos en un retén de Gendarmería para evitar cruces con la hinchada rival. Luego, un predio donde familias enteras se reunieron, chicos jugando a la pelota, todos unidos por el sueño del título. “Ahí dimensionás la cantidad de gente que fue, todos juntos por el sueño”, dijo Matías, quien agregó que “me hubiese gustado compartir esto con mi pareja pero tampoco estaba la situación para gastar en todo por dos. A pesar de eso, fue algo maravilloso y lo voy a recordar siempre”.

En la previa del partido, su mamá le envió un mensaje y le dijo estás ahí en la ciudad adoptiva de su abuelo (La Banda). “Yo pensaba, él era muy fanático de Racing pero yo sé que él hubiera estado conmigo, hubiera querido que ganara Platense”, señaló con un nudo en la garganta.

LA FINAL: NERVIOS, ALIENTO Y LÁGRIMAS

El ingreso al estadio fue emocionante. “Mientras grababa videos, en realidad estaba llorando”, confesó emocionado. En el primer tiempo, el joven comodorense aseguró que se quedó sin voz de tanto alentar. El segundo tiempo lo vivió con nerviosismo, a veces sin poder mirar el partido.

“Cuando llegó el gol, no caí. Lo grité, me abracé con quien tenía al lado y me largué a llorar. Fue un momento muy lindo, pero faltaba un montón todavía”, relató.

Tras el pitazo final vino el desahogo, los recuerdos de las canchas transitadas y su pasión por Platense que lo hizo “conocido” en Comodoro Rivadavia. Además, Costello evocó la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que ese día “fui al centro de Comodoro a festejar con una camiseta de Básquet de Platense que me había regalado mi novia y ella fue con una camiseta que nos había regalado Facu Vázquez, quien jugaba en Gimnasia y Esgrima. Sé que no hay comparación entre ninguno de los dos pero son los momentos más felices de mi vida, lo que lloré este fin de semana fue más que cuando salimos campeones del mundo”.

Para Matías Costello y para miles de hinchas, el campeonato de Platense es mucho más que una copa. Es la reivindicación de años de sufrimiento, de canchas olvidadas, de pertenencia barrial y de pasión transmitida de generación en generación. Es la historia de un club que, lejos de los flashes y las grandes luces, construye comunidad, familia y sueños.

“Platense es así, es un club de barrio, de Saavedra, de la zona norte. Mucha gente que seguramente volveré a cruzar. Fue un viaje hermoso, inolvidable”, concluyó.

En la noche santiagueña, el grito de campeón no solo celebró un resultado deportivo. Fue el triunfo de la identidad, del esfuerzo colectivo y del amor por los colores. Platense campeón: una historia de fútbol, de vida y de barrio.