(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El 9 de Julio está de fiesta. El Lobo venció a Boxing y clasificó a la final patagónica del Torneo Regional. Ahora enfrentará a La Amistad de Cipolletti, soñando con llegar a la llave definitoria del ascenso.

Para “Pitu” Barrientos, el ex ídolo de San Lorenzo es posible, y no duda en afirmar que “esta clase de equipos te hacen pensar que podés dar ese salto de calidad en lo deportivo”.

En diálogo con PDC, el ex Estudiantes de la Plata, no escatimó elogios con el equipo y destacó las virtudes. “Una de las virtudes es la defensa, pero también que muchos de los chicos que son del club se sienten muy afianzados y con un sentido de pertenencia tremendo. Arriba tenemos una jerarquía que no sé cuántos equipos pueden llegar a tenerla. Entonces esta clase de equipos te hacen pensar que podés dar ese salto de calidad en lo deportivo”, indicó.

Pitu Barrientos se sumó al pedido urgente por "Un corazón para Marianita"

Barrientos asegura que fue durísima la serie frente a Boxing, pero que el Lobo fue justo ganador. “Creo que en el global fuimos justo ganadores, aunque tuvimos que sufrir mucho porque el otro equipo también se plantó muy bien en todas las líneas. Son dos viejos lobos los técnicos, donde sin lugar a dudas pueden ser de los mejores de la zona, pero fuimos justo ganadores”, señaló sin reparos.

"UN GRAN TÉCNICO"

El Pitu, en sus declaraciones destacó el trabajo de Guerreiro, ex técnico del Lobo que esta vez le tocó estar del otro lado, y aseguró que este presente también es gracias al trabajo que realizó en el club. “Todos sabemos el cariño que le tiene y todo lo que dio en el club. Me tocó tenerlo como técnico y es un gran trabajador. Que Newbery esté jugando una final tiene mucho que ver los procesos pasados y él es parte de eso, porque si bien van cambiando los técnicos todos te van dejando algo y él dejó algo importante, porque a partir de eso se fueron alineando las cosas para que hoy Newbery sea un equipo consolidado, pero sin olvidarse los procesos anteriores como el de Isaías también”.

Dolor en Newbery por el fallecimiento de Juan Barrientos, exjugador y colaborador del club

Por último, de cara a lo que viene, Barrientos asegura que será una final durísima y cerrada, como cada uno de los encuentros que se jugó hasta ahora, pero se tiene fe. “Son todos los partidos cerrados, si bien algunos te marcan otra cosa en el resultado, no es lo real porque todos los partidos son durísimos. Ahora no esperamos menos, y más sabiendo que se juegan las finales. No va a variar demasiado a lo que ya vimos”, sentenció, ilusionado con quedarse con la final Patagónica y seguir soñando con el ascenso.