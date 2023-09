Pitu Barrientos hizo un balance de su gestión como presidente de Jorge Newbery: "Somos unos privilegiados"

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) El Club Jorge Newbery es uno de los clubes más importantes e históricos de Comodoro Rivadavia y se encuentra en pleno proceso de avance de sus grandes obras, con el objetivo de llegar de la mejor manera a sus 100 años de vida.

Pablo César Barrientos, presidente actual de la institución Aeronauta, hizo un balance de su año y medio de gestión, destacando las obras completadas, las próximas a realizarse, el ámbito deportivo y la principal meta de la entidad, que emplea a más de 80 trabajadores.

La consecuencia de un buen trabajo

Bajo la coordinación de Mauro Villegas y un grupo de profesionales que cuenta con nutricionista, psicóloga y profesionales de otras áreas, Barrientos reveló el principal objetivo del club como formador. “No siempre vamos en busca del logro deportivo, también buscamos formar jugadores y sobretodo personas. La proyección que tenemos en inferiores es a largo plazo, jugadores que vistan la camiseta y no ir detrás de un simple resultado a esta altura donde los chicos tienen que disfrutar”, remarcó.

Actualmente, Lautaro Millanes y Thiago Maciel, dos juveniles formados en la institución del barrio 9 de Julio, se encuentran en el fútbol juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A) y representan una “consecuencia de un buen trabajo, comandado por Mauro (Villegas) y acompañado por una nutricionista (Fernanda Guzmán) que le hace generar mejores hábitos a los chicos, y una psicóloga (Blanca Marcela Cárdenas). Todo el conjunto hace que se vea reflejado en dos jugadores, pero sin lugar a dudas van a seguir yendo varios más”, señaló el mandatario de Jorge Newbery.

Más obras, más club

El 15 de enero de 2022, Pablo Barrientos fue anunciado como el nuevo presidente de Jorge Newbery durante una conferencia de prensa. Después de retirarse como futbolista en el club de sus amores, asumió el desafío de llevar a la institución a un nuevo nivel sin descuidar las competencias deportivas.

En este período, gracias a su liderazgo, el Aeronauta pudo llevar a cabo y finalizar la tercera fase de la ampliación de la tribuna popular, lo que incrementó su capacidad. Además, logró hacer realidad la instalación de luces LED en el campo de juego, lo que permite albergar partidos de Primera Nacional y convierte a la institución en la única en Chubut con este nivel de infraestructura.

“Siempre digo que cuando nos reunimos en la actual Comisión Directiva con otras comisiones, estamos en medio de un proceso en el cual estamos cosechando varios logros. Esto es el resultado de un largo trabajo y sacrificio, de una búsqueda constante de transparencia en nuestras acciones. Tenemos una visión clara de lo que queremos para el club y hoy estamos recogiendo los frutos de nuestro esfuerzo. Esto es parte de la historia de Newbery, el amor incondicional por el club, sin importar en qué situación se encuentre actualmente. Y si seguimos por este camino, con la ayuda de Dios, estaremos mucho mejor en el futuro”, resaltó totalmente orgulloso.

Hace unos meses, había destacado una cualidad que Jorge Newbery posee y que todavía conserva. “Nosotros no prometimos cosas que luego sucedieron, seguimos en la misma línea. Claro está que habrá novedades para el club, pero preferimos no decir nada hasta que se hagan realidad. Nos encontramos tranquilos en ese sentido, ya que creemos que estamos siguiendo el camino correcto, evitando poner al club en una situación económica complicada. Estamos planeando otras cosas, pero es mejor esperar a que sucedan. Es parte de nuestro ADN, no hablamos demasiado, pero seguimos trabajando”, mencionó en relación a futuros proyectos.

El sueño de llegar al centenario de la mejor manera

Jorge Newbery enfrentará su tercer Torneo Regional Federal Amateur bajo la presidencia de Pablo Barrientos. Según informó el Consejo Federal, la competencia se llevará a cabo el próximo 29 de octubre y el Lobo buscará destacarse como uno de los principales equipos de la región patagónica.

En este contexto y recordando cómo inició su mandato, “Pitu” indicó que “me tocó asumir en un momento crucial en el torneo que llegamos a la final por el ascenso, después de la fase inicial. Tenemos varios campeonatos de experiencia pero eso no significa nada. Lo importante es el sudor nuevo como se dice y tenemos que ir en busca de otros logros porque el club lo demanda”.

Con respecto a la próxima participación en la edición 2023/24 del torneo más federal del país, las expectativas de Jorge Newbery son altas. Sin embargo, a pesar de la emoción que genera una competencia de este calibre, Barrientos se mostró cauteloso sobre el presupuesto con el que cuenta la institución para enfrentar el desafío.

“Todos nosotros lo soñamos, como dirigentes vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, somos cautos en algo muy importante, no tenemos pensado sacrificar nada de otros ámbitos como serían las obras o el presupuesto que se maneja para inferiores, no lo vamos a trasladar a la Primera División. Sin hacer locuras, trataremos de darle el mejor material al técnico para que sean más competitivos”, aseguró de forma contundente.

Por otra parte y a tan solo 7 meses de celebrar el centenario, el presidente de Jorge Newbery reveló su lado más emotivo y afirmó que el club está dispuesto a recibir a todos aquellos que quieran aportar. “Me lo imagino como ya pasó hace un tiempo atrás. El club es de todos y lo disfrutamos, lo esperamos con ansias al día que estemos cumpliendo 100 años, va a ser algo muy emocionante para los que llevamos a Newbery en el corazón”.

“Aprovecho para decirle a todos los hinchas que las puertas están siempre abiertas, para que se integren a una comisión o ayuden de la manera que se pueda, para nosotros es muy importante porque nos sentimos muy contentos de tener su apoyo”, cerró Pablo Barrientos.