Pitu Barrientos, la familia, el fútbol y su primer amor: Jorge Newbery de Comodoro

Este viernes, el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia cumplió 100 años de vida y en la previa de la fiesta del centenario del próximo 27 de abril, su presidente Pablo Barrientos visitó el estudio de Seta TV.

En Somos Voces, “Pitu” habló de las obras del club, proyectos pero también de sus comienzos en el fútbol, acompañado por su familia. “Todo comenzó con mis padres. Mi mamá llevándonos a todas las canchas y mi papá trabajando, y cuando podía, a veces hasta sin dormir nos iba a ver”.

“La verdad que no hubiese podido conseguir nada si no hubiera contado con ese apoyo, que nunca fue con presión. Porque me llevaban a jugar y no era que tenía que ser el mejor o ganar siempre, entonces disfrute mucho esa etapa”, resaltó “Pitu”.

El emblema de San Lorenzo de Almagro, con quien consiguió la primera Copa Libertadores de la historia del "Ciclón" en 2014, sostuvo que sus hermanos también fueron pilares en su infancia.

“Con Hugo y Leo, y mi hermana que está un poco aparte pero siempre ligados al deporte, al fútbol y a Newbery. Si bien los tres estuvimos en la CAI, siempre decimos que estamos agradecidos, y creo que ellos marcaron lo que fue el fútbol de Comodoro en un montón de aspectos. Todo eso hizo que con Hugo podamos cumplir el sueño de ser jugadores profesionales”, detalló.

Con respecto a sus primeros recuerdos siguiendo a Newbery, el “Pitu” rememoró aquellas épocas de su infancia: “Saliamos con Leo y Hugo, el gordo Diego que vive al frente de mi casa, pasabamos a buscar a su primo ”Coño", un reconocido hincha de Newbery. Ibamos con la tira de pan bajo el brazo, juntabamos las monedas que nos alcanzaban para comprar una gaseosa, y esos son los recuerdos que tengo".

“También esas tardes frías caminando varias cuadras, o hasta algunas veces subiendome al camión jungla que los hinchas de Newbery recuerdan, e ir con apenas 6 años solo hasta el Kilómetro 3”, recordó el actual presidente del club, que refleja toda su pasión en su relato con “VOCES”.

