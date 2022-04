(Pasta de Campeón /ADNSUR) - Desde que finalizó el partido entre Roca y Jabalíes por la tercera fecha del Torneo Regional Patagónico de Clubes, comenzó a circular un video donde se ven algunas situaciones irregulares de juego. Desde la dirigencia del club de El Bolsón, elevaron como prueba lo grabado y piden sanciones a quien oficiaba de juez de touch. En su denuncia aseguran que informó un presunto cabezazo del jugador de Jabalíes, que terminó siendo expulsado, y obvió las “piñas” que recibió.

Martin Prytula, presidente de Jabalíes, dialogó con PDC, luego que se supo de la denuncia y explicó que “es difícil hablar estás cosas con un periodista”.

Al respecto, indicó: “siempre nos inculcaron que de los árbitros no se habla, pero ante semejante injusticia no me puedo quedar callado; el mal que le hacen al deporte es enorme. Este tipo hizo todo lo contrario a lo que nosotros tratamos de enseñarle a nuestros pibes: ser buena gente. Después del partido yo insulté a este asistente. Cuestión que me arrepiento. Si me merezco una sanción por el insulto, es a mí. No tiene nada que ver el jugador”, comenzó relatando.

Hockey: Tiro Federal viaja a Neuquén para el torneo Regional de Clubes “A”

El duelo por la tercera fecha del TRPC finalizó 27 a 22 a favor de Roca RC, y el jugador expulsado de la visita no pudo estar el fin de semana pasado ante Portugués por la sanción recibida. Sin embargo, el máximo dirigente de Jabalíes, cree que fue injusto ya que durante todo el juego, el juez de touch, inclinó la cancha, según su criterio. “Durante el partido, me di cuenta que uno de los asistentes, David Lobos, levantó el banderín cinco o seis veces. En todas informó contra nosotros, tanto en ataque como en defensa. En cuatro de estas situaciones, el árbitro dio vuelta el penal que nos favorecía y en las otras dos, a un jugador nuestro le mostró una tarjeta”.

Ante esta situación, Prytula, aseguró que “los que tenemos muchos partidos vividos, nos damos cuenta de la parcialidad, pero como el rugby nos enseñó toda la vida, queda ahí. Del árbitro no se habla”.

El DT de Newbery define el equipo con varias bajas y la proyección de juveniles

El partido terminó con la visita intentando entrar con los forwards, la jugada que se muestra en el video. Sobre ese momento puntual, el presidente aseguró que fue “la frutilla del postre”.

“Fue la última jugada del partido, en la que Jabalíes insiste durante más de dos minutos a un metro del ingoal rival, tratando de marcar el try que empataba el encuentro. Pero eso no pasó. El asistente le informa al árbitro un cabezazo intencional de un jugador nuestro a uno de Roca. El árbitro le pone roja, penal para ellos y termina el partido. Pero los que estábamos en la cancha vimos lo que pasó. Imagínate la bronca, la impotencia. Por suerte a alguien se le ocurrió en ese momento sacar el teléfono y filmar. Y lo bien que hizo, porque sin ese vídeo queda todo en palabras”.

Rada Tilly enviará 10 chicos al Centro de Formación de Argentinos Juniors

Sobre el video en cuestión Prytula asegura que “se ve claramente que el jugador de Jabalíes al que le ponen roja, no sólo no pegó ningún cabezazo, sino que por el contrario, da una clase magistral de caballerosidad, humildad y resiliencia. Literalmente lo cagan a trompadas y a patadas los jugadores de Roca. Él se levanta, no se prende en la rosca que se genera y sigue jugando”.

El presidente de los de El Bolsón afirmó que no pidieron los puntos, ni que se vuelva a jugar el partido. Tampoco sanciones a los rugbiers de Roca, pero sí que se le saque la roja mal puesta a su jugador para que pueda jugar el partido siguiente.

Es por eso que presentó los descargos correspondientes y el vídeo como prueba.

En ese sentido, el dirigente aseguró que el club estudió el caso, asesorando con “algunos referentes de arbitraje a nivel nacional que manifestaron su impotencia y su bronca”.

Cristian Cancellieri rompió el silencio y se acerca al “Globo”: "Veo a Huracán con mucho empuje"

“Nos decían que no solo le sacarían la roja, sino que ese asistente no debería cumplir esas funciones nunca más. No sólo por no informar todas las piñas que recibió, sino lo peor es llamar al árbitro para contar algo que no pasó, o sea mentir”.

Prytula también adujo otra falla, que fue al cierre del partido con las incidencias y demás cuestiones. Sobre eso explicó: “lo cerró el viernes, cosa rara. A los clubes nos vuelven loco los lunes para cerrar los partidos. No hubo ningún informe por la roja, cuestión obligatoria. Estudiando en la semana, vimos una ley de World Rugby que dice que si un jugador es expulsado a instancias de un informe verbal de un juez de touch, este deberá elevar un informe escrito inmediatamente cuando termine el partido, algo que no pasó”.

Jugadores y familiares de un club de barrio denuncian que hinchas de Ferro los agredieron en la Ruta 3

Para el dirigente, el accionar del juez en cuestión se debe a una sencilla razón: “Nos dimos cuenta que es entrenador de Roca. Y una vez vino a El Bolsón como público, se peleó a los gritos y empujones con los papás de algunos jugadores, y además demuestra su fanatismo en sus redes sociales. No olvidemos que es árbitro”.

Con mucha bronca, el ex jugador y actual dirigente, admitió que se juntan varios errores. “Analizando el tema, nos damos cuenta que se juntan varios errores. Primero la designación. El que designa no puede poner en un partido tan importante a este tipo. Durante el partido, todos los errores que ya mencioné, que impactan directamente en el resultado del partido. Y después, cerrando el partido varios días tarde, sin mandar informe y fundamentalmente dejando un jugador inocente sin jugar”, remarcó.

Hockey: Las chicas de Náutico y Chenque viajaron a Neuquén para jugar el Regional "A"

Por último, Prytula confió que hizo los reclamos correspondientes, pero que no obtuvo respuesta. “Disciplina todavía no informa absolutamente nada. Nosotros elevamos los descargos y las muestras el martes temprano después del partido del domingo”, finalizó. ¿Tendrán respuestas?