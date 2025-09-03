(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La ilusión de competir en un torneo regional para los equipos sub-15 de Belgrano de Esquel y Cruz del Sur de Bariloche terminó abruptamente en medio de un incidente violento que empañó el desarrollo del partido. Lo que prometía ser un encuentro reñido y emocionante se convirtió en un episodio de agresiones y descontrol que llevó a la suspensión del encuentro de ida, generando tristeza y preocupación entre jugadores, familias y clubes.

UN GOLPE DESATÓ UNA BATALLA CAMPAL EN ESQUEL

El partido, correspondiente a la primera fase del Torneo Regional de Clubes, mantenía un marcador equilibrado, 0 a 0. Ambos equipos mostraban su mejor juego, con oportunidades claras para ambos lados y respuestas efectivas de sus arqueros: Santiago Ripa por Belgrano y Andrés Núñez por Cruz del Sur. Sin embargo, al minuto 70 la calma se rompió de manera tajante.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Precisamente, el conflicto estalló después de un tiro de esquina favorable a Cruz del Sur cuando el árbitro intentaba controlar una disputa entre jugadores dentro del área. Fue entonces cuando Luke Martínez, futbolista del “Cruzado”, agredió al arquero local Santiago Ripa con un golpe, lo que derivó en su expulsión inmediata.

Pero la situación no terminó allí: camino a los vestuarios, Martínez volvió a agredir a Mateo Toro, jugador de Belgrano, propinándole un golpe en el rostro. Esta última agresión desató una serie de corridas y una atmósfera tensa y cargada de nerviosismo tanto dentro como fuera del campo de juego.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

Los cuerpos técnicos, árbitros asistentes y algunos padres presentes lograron intervenir para calmar los ánimos, pero las condiciones para continuar el partido se vieron irremediablemente comprometidas. Ante esta situación, el árbitro principal decidió suspender el encuentro, remarcó el portal Sur Deportivo.

El final abrupto del partido dejó un sabor amargo en ambas delegaciones. “La mayoría de los chicos quería jugar y competir en forma sana, y ahora se ven envueltos en un episodio lamentable”, expresaron referentes del fútbol local, reflejando la decepción generalizada. La frustración también alcanzó a las familias que acompañaron a sus hijos, tanto en Esquel como en Bariloche, que después de semanas de preparación se vieron afectadas por este episodio.

Una mujer apuñaló a su marido en Comodoro, lo llevó al Hospital Regional y dio una polémica versión

Actualmente, la responsabilidad está en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que deberá analizar los hechos y tomar decisiones disciplinarias con celeridad. La revancha de esta serie estaba prevista para el domingo 7 de septiembre en el Estadio Municipal de Bariloche, pero hasta que no haya una resolución oficial se desconoce si el partido podrá jugarse con normalidad o si se aplicarán sanciones individuales o incluso colectivas a los clubes.