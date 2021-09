Pierina Segura, la comodorense que vende rifas y comida para poder viajar al Mundial de kickboxing

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Pierina comenzó en el mundo del deporte haciendo gimnasia artística con Carlos Salfo y luego por su tío Luis empezaría a conocer los deportes de contacto, sin imaginar en aquel año 2005 que llegaría a ser profesional y que dieciséis años después representaría al país en un Campeonato Mundial.

“Arranqué a entrenar kickboxing con Darío Achával. Después me fui a estudiar a La Plata e hice boxeo para medirme porque no había chicas para kickboxing. Debuté como boxeadora en el club Villa Rivera hasta que volví a Comodoro. Ahí entrené con Carlos Mansilla, pero seguí con el kick y como daba clases me quedé peleando y entrenando”, contó quien tuvo su última presentación en el CFC VII que fue transmitido por Directv Sports.

Luego, se le dio la posibilidad de vivir en Buenos Aires y estuvo 5 años. Allá conoció a Cristian “La Serpiente” Bosch y decidió afiliarse y competir para la escuela de uno de los referentes máximos de la disciplina del país.

Justamente a través de Bosch es que recibió la noticia de que estaba convocada para formar parte del seleccionado nacional que representará a la Argentina en el Mundial que se llevará a cabo en El Cairo, Egipto, el mes próximo. El lugar se lo ganó por estar rankeada en los primeros lugares a nivel nacional. La notificación venía firmada por el representante de WKF en el país, Carlos Suárez, y el presidente de la Entidad.

Sobre el momento en que recibió la noticia, admitió: “la verdad me tomó de sorpresa. Fue increíble. Me llegó en un lapso que venía medio desmotivada por la pandemia y entrenando de vez en cuando. Pegué un salto y me dije que tenía que ponerme a entrenar a conciencia porque es una oportunidad única y no hay que desaprovecharla”.

“Cuando caí también me puse a pensar que tenía que hacer un montón de cosas. Cómo llegar a cubrir los gastos a precio dólar en tan poco tiempo siendo profe, era complicado y un esfuerzo económico increíble. Pensé: me pongo las pilas y pido ayuda o pierdo la oportunidad. Esa opción no era posible. Es mi pasión, es mi trabajo y es mi carrera. Son años de estar luchándola en el deporte. Antes no había tanta gente, menos tantas chicas. Ahora hay un montón y es buenísimo. Abrimos un poco el camino. Estoy con muchas ganas”, agregó.

Su búsqueda de colaboración comenzó de la mejor forma, ya que desde el primer momento el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se puso a disposición y le garantizó los pasajes para poder estar en la cita mundialista.

“Van apareciendo sponsor pero de algunos palabra y no hay nada concreto. Igual estoy vendiendo rifas o haciendo comidas para recaudar dinero y poder costear todo. Es difícil pero Argentina tiene que estar representado por guerreros y acá estamos dando batalla “, admitió.

Segura se dedica solo al deporte, ya que aparte de su carrera profesional da clases en dos gimnasios de la ciudad que es su fuente de trabajo. La kickboxer -que en unos días cumplirá 34 años-, cuenta con un grupo de trabajo consolidado que la ayuda en todos los aspectos. De ellos, contó: “acá me entreno con Ariel Araneda, que pertenece al Dojo Serpiente. Estoy 100% segura de su experiencia y de su trayectoria porque es competidor profesional. Hacemos entrenamientos con él que son muy intensos. Además Evangelina Gennari me arma plan de nutrición y Nelly Cueva me ayuda con la preparación física. Me siento muy segura y contenida para llegar en plenas condiciones. Si tenés constancia, dedicación, pasión y compromiso, no hay nada que pueda superarte.”

Para finalizar su preparación, “La Peque” viajará a Buenos Aires el 30 de septiembre para ultimar detalles de cara al Mundial, que se realizará del 18 al 24 de octubre.

“Allá voy a entrenar todos los días doble turno con Cristian Bosch en la sede central del Dojo Serpiente que está en Castelar. La preparación física será en en Star Gym de Lanús con Rodrigo Tononi y Gisela Estévez”, confirmó.

Pierina combatirá en categoría hasta 50 kilos y cuando llegue al torneo recién sabrá qué rivales le tocarán. Habrá representantes de todo el mundo y se irán eliminando por llaves hasta llegar a la etapa final. El costo mínimo para cubrir los gastos es de $ 400.000,00. Sería lo que debe llevar para cubrir lo básico. La inscripción es en euros como los gastos de comida y el hospedaje.

Para poder colaborar, ella tiene una cuenta un mercado pago para aquellos que a veces buscan ayudar sin que sea necesario comprar nada. El número de MP es: 0000003100046083774045. A su vez, está disponible cuenta en el Banco de Chubut con el CBU: 0830006533002786180015 (Alias: AGOSTO.ARROYO.BUS).

“Comodoro es muy solidario. Me ayuda desde siempre. Mis alumnos siempre me aguantan cuando debo pelear. Siempre están ahí acompañándome .Estoy re agradecida y obviamente el viaje es para ellos igual. Vamos todos. Yo voy y pongo la cara nomas, pero es de todos. Voy a poner mi cuerpo, alma y ser para poner a Comodoro, Argentina, a las mujeres y al kickboxing lo más alto que pueda”, enfatizó.

Por último, la kickboxer comodorense que representará al país en el Campeonato Mundial aprovechó y agradeció: “a Hernán Martínez de Comodoro Deportes, al Gym Fire Fit Club, Pesca Variada de Km. 5, Supermercado "El ruso" de Rada Tilly, que son mis sponsors. A mis alumnos y familia que organizaron y colaboraron con rifas y ventas de comida para poder llegar con el dinero. Personas amigas que están lejos y colaboraron igual para que una sureña pueda ir a representarlos al mundial de kick boxing. A los periodistas que difunden y al Sindicato de Petroleros, que me facilitó el hotel en Buenos Aires para las dos semanas que voy a estar preparándome en la última instancia antes d viajar a Egipto”.

“Es mi más grande experiencia como deportista y pionera femenina de la región. Agradezco a todos los maestros y formadores deportivos como personales. A mis padres que me apoyaron del primer momento y me dieron la fuerza no rendirme ni abandonar la carrera deportiva que tan difícil es mantenerla”, añadió.

La deportista tendrá todo este mes –el 30/9 viaja- para seguir buscando sponsors y hacer diferentes acciones para recaudar dinero. Por ejemplo el 10 de septiembre está realizando un sorteo, para el domingo 19 se encuentra organizando una venta de pollos con guarnición en el club Náutico de Km. 3, que colaboró con el préstamo del salón para poder cocinar. A su vez, el sábado 25 va a realizar clases de kick boxing “a la gorra” en el Fire Fit Club (Viamonte 130) y en el Ayun Newen (Chacabuco entre Sarmiento y San Martín). Las mismas serán abiertas a todos los que quieran colaborar y compartir entrenamiento. Por cualquier duda o información pueden comunicarse directamente con la atleta al: 297-5291705.