(Por ADNSUR / Pasta de Campeón). "Nada es imposible" es el lema que tiene Fausto Ramos, un nene comodorense de 12 años que viajará el próximo domingo 7 de agosto a Brasil para formar parte de un Sudamericano de Taekwondo ITF.

El taekwondista vivirá su primera experiencia fuera del país con su Escuela Grupo Sur, donde llegó cuando tenía 7 años por la insistencia de su padre.

"Me enteré en la escuela y yo probé por lo que me contó mi papá. Hace cuatro años practico, cuando yo entré el primer día me sentía medio incomodo porque yo estaba vestido de una manera diferente. Igual me acostumbré y para mí es un estilo de vida", comentó Fausto, quien es cinturón verde punta azul y va en busca de su quinto examen.

"Me siento emocionado por esta oportunidad de competir fuera de la ciudad y del país. Esto se debe a los entrenamientos, son duros, tenés que esforzarte mucho para llegar a este momento", agregó.

Histórico: el comodorense Hugo Reinoso se consagró campeón en el Mundial de Taekwondo

Para Fauso, representar a Comodoro le genera "orgullo. Yo les digo a todos los que no se animan, todo es posible. Aunque seas gordo, flaco, alto o petiso, todo se puede lograr", aseguró.

"Fausto entre a la par de sus compañeros, pide entrenar con los más grandes en la clase de adultos. Es uno más, no se la hacemos fácil pero le gusta, la lleva como tal. Es una carrera que el mismo eligió", detalló su entrenador Carlos Velázquez en el programa Comodoro Fight.

"Nunca había practicado, para mí fue un trabajito que quise hacer. Acá está el logro, no es poco. Recién se va a dar cuenta cuando esté allá", culminó el IV Dan.

Comodoro tendrá una fuerte presencia en el Sudamericano de Taekwon Do ITF en Brasil

Vale remarcar que Comodoro tendrá 38 representantes en el Sudamericano de Brasil de Taekwon Do ITF, campeonato que se desarrollará del 10 al 13 de agosto en la ciudad de Foz de Iguazú.