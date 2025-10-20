Penta acompañó la Carrera de la Mujer con un espacio de prevención y salud

El evento se realizó el sábado 18 de octubre y contó con la participación de más de 600 mujeres de todas las edades. Como cada año, el objetivo fue visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de mama.

Este año, el equipo de Penta estuvo presente con un espacio especialmente preparado para la salud de las participantes. Los médicos Dr. Sebastián Abalo, Dr. Luis Mauriño y la Dra. Kenia Zambrano realizaron controles de presión arterial, mientras que el equipo brindó información sobre la importancia de los chequeos médicos preventivos.

La institución de diagnóstico por imágenes ofreció un espacio para que las asistentes pudieran conocer las enfermedades más comunes según su edad y antecedentes médicos, y recibieran información sobre cómo prevenirlas y detectarlas a tiempo mediante chequeos periódicos.

Además, se sumó un toque lúdico: una maquilladora artística realizó tatuajes temporales con motivos vinculados a la concientización sobre el cáncer de mama, generando un espacio interactivo y cercano para todas las participantes.

“Nos sumamos a estas acciones para que los pacientes sepan que se puede tener un estilo de vida diferente. Sabemos que la mejor manera de afrontar una enfermedad es prevenirla, por eso hacemos tanto hincapié en el chequeo anual”, declaró Sebastián Abalo Araujo, Gerente General de Penta.

En Penta contamos con el Centro mamario Austral Penta, un servicio exclusivo dedicado al cuidado de la mujer, enfocado en la prevención, detección precoz y tratamiento para el cáncer de mama. El cuerpo médico está conformado por especialistas de gran referencia a nivel nacional en diagnóstico por imágenes, oncología, mastólogos y cirujanos mamarios.

CEMAPE está ubicado en la Sede de Petroleros Jerárquicos de PENTA, Bouchardo 1350 y atiende con agenda de turnos que se pueden solicitar a través del WhatsApp 297-4212496