(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Surgido de Oeste Juniors, fue candidato a intendente en 2010, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Diadema -COVIDIAR y en la actualidad es asesor letrado de la Liga de Fútbol. Paulo Neira sorprendió a todos esta última semana, cuando lanzó su postulación a la presidencia de la casa madre del fútbol, acompañado por Miguel Tula y Antonio Guevara.

El dirigente se presenta como la oposición a la lista oficial que encabeza Ariel Bordeira, y en sus declaraciones asegura que su proyecto “abarca a todos los clubes".

En diálogo con Fair Play, Neira destacó el trabajo de los dirigentes que se pusieron a trabajar en una propuesta alternativa. Al respecto, indicó, “es un trabajo a consciencia sobre los problemas que tenemos a diario; el problema de los reglamentos, el problema de las inferiores, el problema de los árbitros, y sobre esa base, se trabajó”.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Al ser consultado por cuáles son los clubes que apoyan su propuesta, el candidato evitó dar precisiones y solo indicó que “somos 24 clubes que vamos a definir una historia, yo no quiero cerrar un barco diciendo: 'estamos 14 a 12 o 16 a 12’ o lo que fuere, me parece que no sería apropiado".

"Lo que sí podemos decir, es que este es un proyecto que abarca a todos los clubes, y la verdad que cuando uno encara este objetivo, es para el beneficio de todos los clubes de Comodoro Rivadavia. Y abarca desde los más lejanos, Diadema, Caleta, Sarmiento, y Nueva Generación, Stella Maris, todos los clubes de Comodoro Rivadavia”.

Respecto a su propuesta, Neira asegura que “el mensaje es de trabajo, es un mensaje de mucha austeridad, de mucho compromiso con el deporte comodorense. No podemos estar donde estamos, porque uno mira la realidad de nuestra provincia y ve que hay dos equipos del valle que están jugando, nada más y nada menos, que en Nacional B. Entonces, ¿Por qué estamos así? ¿Por qué el fútbol de Comodoro está así? Entonces, me parece que hay que hacer un trabajo serio, de base, que abarque las inferiores, que abarque el fútbol femenino, que abarque el tema de la Reserva y Primera, que tengamos todos nivelados los clubes para poder trabajar mejor y tranquilos”.

No todo está perdido: un niño le ató los cordones al rival en pleno partido

En sus declaraciones, el candidato aseguró que es necesario que cada club tenga su cancha de césped sintético. Aunque en este sentido, vale aclarar que es el Municipio y no la Liga, el que financia este tipo de inversiones mediante el trabajo conjunto con dirigentes.

Además, indicó que la liga necesita “un predio para que podamos desarrollar las actividades deportivas de las selecciones juveniles, que no tenemos. Tenemos que andar mendigando. Y la verdad que esos son los problemas. Entonces, esto es lo que proponemos. El que entienda y esté convencido de que este es el proyecto votará en consecuencia, después no hay tiempo para reclamos”.

Por otro lado, el dirigente asegura que buscará posicionar a Comodoro para que algún llegue al primer plano nacional. En este sentido, dijo: “tenemos que empezar a hacer fuerza por Comodoro. Y todo equipo que esté en Comodoro compitiendo, que sepa que va a contar con el respaldo de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia”.

Perdió a su hijo el viernes y el sábado corrió Crónica en su honor

Por último, respecto a la posible incorporación de Comodoro Fútbol Club, que se podría votar el próximo 7 de mayo, Neira, aseguró “que es importante la inclusión del club”, pero advirtió “no sé si será el momento ahora, porque tenemos que preguntarnos si ¿Tenemos la infraestructura necesaria para que esto pueda caminar? Esta es la pregunta primero, y después vemos”, sentenció.