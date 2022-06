(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Fue el gran refuerzo de la Fede, la inyección anímica de un plantel que soñaba con hacer historia en la Liga Federal de Básquet femenina y que ahora se metió en cuartos de final de la competencia. Paula Reggiardo sigue su camino en Europa, donde tenía compromisos previos. Sin embargo, sigue de cerca el camino del equipo de kilómetro 3 y asegura que hay que valorar su presente.

“Hay que valorar que pudimos pasar a cuartos, no era una obligación en lo absoluto, sabíamos que podíamos no pasar y también estaba muy bien representada la Fede y Comodoro en el torneo Federal. Por suerte fue de la mano de la dirigencia, el compromiso, como el apoyo de todo tipo, no solo económico, el interés, el acompañamiento de la gente; toda la institución ‘puesta para’ en federal, y por suerte el resultado va acompañando”.

“Pucho” Jung en el Nacional de Adultos B de Comodoro: “Necesitamos un handball más federal”

Reggiardo asegura que a la Fede le tocó “una zona complicada”, pero pudo “definirlo dependiendo de nuestros puntos y sin tener que esperar resultados”. Por eso no duda en afirmar que “es algo muy positivo”, el presente del equipo, aclara: “ya la participación lo era”.

Paula cuenta que sigue a la distancia a la Fede. A pesar de la diferencia horaria sigue los partidos, está atenta a los resultados y confía en “que el equipo siga creciendo, que las chicas cada vez se adapten mejor y estén jugando mucho mejor”.

Pero además sigue en contacto con sus compañeras. “Sigo estando en los grupos, del cuerpo técnico y en el de las chicas, las jugadoras, y festejando, felicitándolas, compartiendo también individualmente con algunas, los días previos o sensaciones que yo veía del streaming. Así que lo seguí, intenté estar ahí como fan, pero también sabiendo a lo que juegan. Si podía dar algún feedback copado para otros partidos, también hacerlos, y preguntarles. A varias les pregunté cómo se sintieron, estoy hablando bastante con Mica, con su recuperación de la rodilla y demás”.

Un conocido comodorense se “infiltró” en la tribuna de Barracas para ver a Boca y salió en Paso a Paso

TERMINÁ DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ