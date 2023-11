DE SELECCIÓN Argentina consiguió un gran triunfo ante Japón y se recuperó en el Mundial Sub 17 El seleccionado argentino le ganó a Japón por 3-1 con goles del "Diablito" Echeverri, Valentino Acuña y Agustín Ruberto. El comodorense Ian Subiabre estuvo entre los suplentes pero no sumó minutos de juego. El viernes Argentina se enfrentará a Polonia desde las 6:00 AM en busca de la clasificación.