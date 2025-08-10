(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) Por la 4ª fecha de la Reválida, la Banda igualó 0–0 ante Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi. En un trámite cerrado y con pocas luces en las áreas, el equipo del comodorense Emanuel Trípodi se trajo una unidad valiosa desde un reducto siempre exigente.

Partido friccionado, arco en cero

El encuentro se jugó en clave de equilibrio: pocas situaciones, mucha disputa en la mitad y defensas atentas. Aun así, Brown dispuso de algunas chances para desnivelar, pero le faltó precisión en la última pelota. Cuando el local apretó, Matías Soria volvió a responder con solvencia bajo los tres palos, sosteniendo el cero y el punto chubutense en la ruta.

La tabla y el contexto

Con el empate, Brown se mantiene cuarto en la Reválida con 7 puntos, los mismos que Germinal de Rawson. Círculo Deportivo quedó quinto con 6. En lo alto, San Martín de Mendoza lidera con 10, seguido por Juventud Unida de San Luis con 8.

Lo que viene

La Banda volverá al Raúl Conti para afrontar una prueba de carácter ante el puntero, San Martín de Mendoza, dirigido por Christian Corrales, ex DT de Germinal. Oportunidad ideal para medir fuerzas frente al líder y sostener la racha de solidez defensiva.