(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Se viene una nueva fecha del TC, y el campeonato entró en etapa de definición. Restan tres fechas y este fin de semana puede ser muy especial. El piloto radatilense Marcelo Agrelo está décimo en la Copa de Oro y no pierde la fe aunque le falta el triunfo.

La última fecha del Turismo Carretera fue el pasado 5 de octubre en San Nicolás y dejó un triunfo épico de Agustín Canapino en una increíble lucha ante Matías Rossi. El de Arrecifes estiró así la diferencia en el playoff y mostró el potencial que tiene: su mente, el auto y el equipo, alineados en búsqueda del objetivo. Pocos días después de esta carrera, comenzaron a circular informaciones de público haciendo fila para guardarse un lugar de privilegio en el autódromo.

El comodorense Ian Subiabre coronó un subcampeonato mundial con un regalo muy especial

En este trazado, el primer ganador fue Juan María Traverso, con la Chevy en 1997, abriendo el camino para que Chevrolet sea la marca más ganadora en esa ciudad (14), con Guillermo Ortelli como máximo exponente. Ford se impuso en 11 oportunidades, mientras que Torino lo hizo en 4 y Dodge en 2. El último año, el "1" fue Diego Ciantini, hoy fuera de la categoría. Escándalo en Independiente: un jugador pidió perdón tras viralizarse un video con alcohol, droga y dólares

La fecha es de suma importancia ya que es la tercera de la Copa de Oro, y quedan pocas finales para definir al campeón.