(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Alejandro “Papu” Gómez, campeón del mundo con la selección argentina en la Copa del Mundo de 2022, vivió una dramática caída en su carrera profesional tras ser suspendido por doping poco después del título.

Desde entonces, no volvió a jugar al fútbol profesional, aunque mantiene vivo el sueño de regresar a las canchas para retirarse en actividad. En una reaparición pública muy esperada, el jugador se sinceró sobre este difícil tramo de su vida, su relación con el entrenador Lionel Scaloni y su mirada sobre la selección actual.

Papu Gómez rompió el silencio y habló de su vínculo con Scaloni

El doping que detectaron en Papu Gómez a fines de 2022 marcó un antes y un después. El mediapunta, que había sido un pilar en el esquema de la albiceleste, fue suspendido y quedó fuera de toda competencia oficial. Lejos de desaparecer, Gómez siguió con su preparación física con la ilusión de regresar al fútbol profesional, un regreso que aún no se concreta pero que mantiene como objetivo primordial para darle un cierre digno a su extensa trayectoria. Una de las revelaciones más emotivas de su relato fue la historia que une a Papu Gómez con Lionel Scaloni mucho antes de que ambos se consagraran mundialmente. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ