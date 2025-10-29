(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Después de solo tres meses desde su arribo a Newell’s Old Boys, la etapa de Darío Benedetto en el club rosarino está llegando a su fin. El delantero, que llegó con una gran expectativa tras sus éxitos en Boca Juniors y su paso por Europa en Olympique de Marsella, no logró adaptarse al ritmo ni al estilo del fútbol local ni recuperar un nivel competitivo que justificara su presencia.

La rescisión de contrato se encuentra próxima, marcando el cierre de un ciclo con más sombras que luces.

Pipa Benedetto jugó 9 partidos en Newell's, no metió goles y se irá del club

Cuando Newell's anunció la incorporación del "Pipa" Benedetto, la ilusión fue muy grande en la hinchada y en el entorno del club. Se esperaba que el experimentado delantero de 35 años pudiera aportar goles, experiencia y liderazgo en un plantel joven que atravesaba dificultades ofensivas.