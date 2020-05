COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Llegó de Buenos Aires a correr en la inauguración del kartódromo Internacional de la AKPS sin karting y sin buzo antiflama porque no corría hacía un tiempo. Ya se había alejado un poco de la actividad luego de varias temporadas siendo protagonista y codeandose a nivel nacional desde 1999 hasta el 2007.

El piloto Pablo Pedebernade fue uno de los protagonistas de la final de la categoría Sudam,que tuvo un parque cercano a las 15 máquinas, y finalmente se llevó los laureles dejando escrito su nombre para la posteridad en la inauguración del kartódromo Internacional. "Fui por invitación de Eduardo Bello con mucha ilusión porque no me subís a un karting hacía varios años y la realidad es que extrañaba mucho, y por otro lado la preocupación también de no saber si podía estar a la altura con un Karting y motor prestado que no conocía", le confesó a Pasta de Campeón desde Buenos Aires.

Pablo Pedebernade vio la cuadriculada en primer lugar ese día en la categoría Sudam, donde estuvo acompañado en el podio por Maximiliano Korthals y Matías Ferreira. A ochos años, y alejado de la actividad, el piloto asegura que la actividad le ha dejado mucho más que un trofeo. "Y... hay bastantes cosas que me lleve del karting. La primera: poder haber corrido varios años a nivel nacional donde te podes medir y pelear con los mejores del país y estar a la altura y después amigos como Eduardo Bello sin dudas. Fue mi preparador durante toda mi etapa en el kart y además un amigo", concluyó.

En la inauguración del kartódromo también fueron ganadores aquella vez: Renzo Blotta en la categoría Stihl, Matías Sucunza en Prokart, Raúl Trillo en Master, y Martín de la Torre en Mecánica Nacional.