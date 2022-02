(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Pasta de Campeón dialogó con el presidente del “Aeronauta”, Pitu Barrientos, a cuatro días de la final que Jorge Newbery perdió ante Liniers de Bahía Blanca, que además terminó con serios incidentes fuera del estadio, con hinchas heridos y detenidos.

Para Barrientos todo lo sucedido es de enseñanza, pero también destaca la campaña realizada por la institución y afirma que un partido “no puede ensuciar todo lo que se hizo”.

Sobre el partido, el exjugador de San Lorenzo y Catania comentó que “pasaron muchas cosas, hablar de alguna jugada sería resguardarme de algo que no tenía sentido. Pero nosotros dimos un gran paso a nivel deportivo, demostramos que estuvimos a la altura aun así con muchas dificultades”.

Barrientos valoró Newbery jugó "una final, no la ganamos y si el próximo año hacemos una buena campaña y nos toca estar de la otra vereda tendremos un representante. Lo que pasó ya está y tenemos que mirar para adelante. No podemos bajar la vara al club. Como institución estamos para afrontar un Argentino A en todas sus dimensiones, Newbery se merece y vamos a luchar para esto”, explicó.

Newbery perdió con Liniers y quedó en la puerta del ascenso al Federal A

Sobre los incidentes y disturbios que se generaron afuera de la cancha, donde la policía bonaerense reprimió a los hinchas y detuvieron a 15 simpatizantes, el presidente remarcó que “hubo errores de todas las partes”.

“Los hinchas viajaron solo para acompañar los jugadores y festejar con ellos si todos salían bien, yo estuve en un momento afuera cuando me dijeron que estaba calmo, después salí corriendo porque me dijeron que se iba a suspender el partido y comencé a escuchar balazos de goma y no me dejaron salir más. El fútbol es algo lindo y no lo que se demostró el domingo”, contó.

Para Barrientos, más allá de todo, "quedó demostrado una vez más, mediante los resultados y varias cosas que somos el mejor equipo de Comodoro".

"Lo que más rescato es que fuimos campeones patagónicos, que jugamos una justa final y nosotros tenemos que aspirar a lograr el objetivo, porque se lo merece la gente y cuerpo técnico. En balance, un resultado no puede empañar todas las cosas bien que se hicieron”, finalizó