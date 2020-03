La noticia, en medio de tantas con respecto a este flagelo del coronavirus, sacudió a mundo del deporte este sábado. Paulo Dybala contrajo el virus, como así también su novia Oriana Sabatini​ y una tercera persona que vive con ellos en Turín.

Y justamente la modelo, actriz y cantante dio detalles muy explícitos de lo que sintió en las últimas horas. "Hace dos días no hicimos el test, que dio positivo. Estamos bien, sino no estaría haciendo este video", comentó en un momento.

Enseguida, la hija de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop añadió: "Tenía síntomas, tos, me dolía mucho el cuerpo y la cabeza, y un cansancio constante. Seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor aunque sigo con esa sensación de cansancio, pero no estoy tan mal como antes. De todas maneras estoy bien, en general", contó Oriana.