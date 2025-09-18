Orgullo comodorense: Ian Subiabre jugará el Mundial Sub-20 en Chile
El jugador de River será uno de los nombres de la selección juvenil en Chile de cara a lo que será la cita mundialista. Uno por uno, los seleccionados por Diego Placente.
Argentina ya tiene la lista. Son 23 nombres que viajarán al otro lado de la cordillera de los Andes, donde, del 27 de septiembre al 19 de octubre, se llevará a cabo la edición 25 de su historia y habrá nuevamente un comodorense; dicho sello indeleble en su carrera profesional será para Ian Subiabre.
El comodorense, de 18 años, luego de trabajar en el ciclo de Diego Placente con el Sudamericano de Venezuela a comienzos de año y en el microciclo semanal de entrenamientos y encuentros amistosos, es uno de los integrantes de la lista del seleccionado juvenil Sub-20.
Luego de su participación en 2023 en la Copa del Mundo Sub-17 en Indonesia, Subiabre, su fútbol y la bandera comodorense flamearán en Chile, donde la “Albiceleste” será parte del grupo D. Italia, Australia y Cuba serán los rivales del equipo nacional que dirige Diego Placente.
Subiabre, con pocos minutos en la Primera de River Plate y en medio de una situación de renovación de su contrato con la dirigencia del “Millonario”, en silencio y con su arma —el fútbol en sus pies— logra su objetivo y el sueño de poder volver a ponerse la camiseta de la Selección Argentina. El sueño comienza...