Argentina ya tiene la lista. Son 23 nombres que viajarán al otro lado de la cordillera de los Andes, donde, del 27 de septiembre al 19 de octubre, se llevará a cabo la edición 25 de su historia y habrá nuevamente un comodorense; dicho sello indeleble en su carrera profesional será para Ian Subiabre.

El comodorense, de 18 años, luego de trabajar en el ciclo de Diego Placente con el Sudamericano de Venezuela a comienzos de año y en el microciclo semanal de entrenamientos y encuentros amistosos, es uno de los integrantes de la lista del seleccionado juvenil Sub-20.

Luego de su participación en 2023 en la Copa del Mundo Sub-17 en Indonesia, Subiabre, su fútbol y la bandera comodorense flamearán en Chile, donde la “Albiceleste” será parte del grupo D. Italia, Australia y Cuba serán los rivales del equipo nacional que dirige Diego Placente.

River y el comodorense Ian Subiabre: una negociación donde se metió un ídolo

Subiabre, con pocos minutos en la Primera de River Plate y en medio de una situación de renovación de su contrato con la dirigencia del “Millonario”, en silencio y con su arma —el fútbol en sus pies— logra su objetivo y el sueño de poder volver a ponerse la camiseta de la Selección Argentina. El sueño comienza...