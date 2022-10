Ocho ilusiones chubutenses para un ascenso al Torneo Federal A

(Por Emmanuel Hueicha) En una semana comenzará a rodar la pelota en Chubut y ocho ilusiones se pondrán en marcha con la misión de pegar el anhelado salto de categoría al Torneo Federal A. Se aproxima una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur que tendrá participación de elencos chubutenses en busca de un ascenso.

Sin embargo, el camino no será tan simple. A medida que van pasando las ediciones, la competencia se torna más dura y complicada, con adversarios que realizan incorporaciones y suman refuerzos para jerarquizar el torneo. En esta ocasión y a nivel provincial, Huracán de Comodoro es el equipo que más jugadores sumó pensando en pelear por el boleto a la siguiente divisional. Pero también su archirrival y último campeón de la Patagonia, Jorge Newbery, sumó futbolistas profesionales pensando en mantener “el trono” y superar la última instancia.

Un histórico rival de la CAI de Comodoro descendió al Federal A

El Torneo iniciará el próximo 16 de octubre y en ADNSUR junto a Pasta de Campeón te mostramos cómo se prepararon los equipos chubutenses para pelear por el ascenso al Federal A.

ZONA 2 - PATAGONIA

CAI (Comodoro Rivadavia)

• Altas: Gabriel Toledo (volante, Jorge Newbery) y Lucas Coyette (volante, CF Lorca Deportiva de España).

• Bajas: Nicolás Chávez (Defensores de la Ribera)

• Base del equipo: Mauro Jofré, Marcos Rilo, Jeremías Asencio, Jorge Piñero Da Silva, Germán Martínez, Ezequiel Llesona

De los tres elencos comodorenses y a nivel provincial, la Comisión de Actividades Infantiles es el equipo que menos se reforzó para afrontar la competición. Aunque vale remarcar que sumó jugadores para afrontar la Liga local y armó una base para posicionarse como uno de los favoritos.

Huracán de Comodoro se quedó sin el "Mono": Eduardo Martínez regresó a Boxing Club

Precisamente, los dos únicos refuerzos son Gabriel Toledo, volante de buen dominio de balón, temperamental y con voz de mando para marcar “presencia” en la media cancha. También, sumó a Lucas Coyette, hijo del reconocido exfutbolista Walter Coyette.

Sobre su llegada al cuadro comodorense, indicó que el primer contacto lo hizo con Sixto “Mumo” Peralta. “Me contó la idea que tenía Gustavo Caamaño y el cuerpo técnico. Se cerró en pocos días”, comentó. A su vez, agregó que "me gusta ir para adelante, aunque hay que hacer de todo un poco. Priorizo el ataque y apoyar al equipo”.

Un diputado nacional del Frente de Todos pidió eliminar los descensos para salvar a su equipo

Huracán (Comodoro Rivadavia)

• Altas: Claudio Leguizamón (volante, Atlas), Cristian Reyes (delantero - Próspero Palazzo), Mateo Acosta (volante, Petroquímica), Marcos Funes (arquero, Deportivo Paraguayo), Rodrigo Ledesma (delantero, Sporting de Punta Alta), Faustino Bertolotti (defensor, Ferro de Olavarría), Rufino Martinez (delantero, Deportivo Liniers de San Justo), Justo Sosa (delantero, Huracán de Goya), Facundo Ruiz Díaz (defensor, Deportivo Paraguayo), Marcos Funes (arquero, Deportivo Paraguayo), Pablo Zalazar (lateral, Deportivo Paraguayo) y Sebastián Tureo (volante, Próspero Palazzo)

• Bajas: Cristian Ponce, Eduardo Martínez (Boxing, Río Gallegos), Juan Bilbao (Deportivo Roca, Comodoro) y Fabián Zúñiga,

• Base del equipo: Maximiliano Biasussi, Agustín Herrera, Carin Najul, José Chacón, Thiago Barría, Ariel Castellanos.

River se ilusiona: Goleó a Estudiantes por 5-0 y quedó a 6 puntos de la cima

Huracán, con doce refuerzos, es el club de la provincia que más jugadores sumó a su plantel para disputar el Torneo Regional. El “Globo” viene de tres eliminaciones consecutivas en primera ronda y con Jorge Montesino a la cabeza, intentará cortar la mala racha y acceder a la siguiente instancia.

Uno de los jugadores destacados es Rodrigo Ledesma, el atacante que fue dirigido por Diego Armando Maradona en su paso por Gimnasia y Esgrima (La Plata).

"Tengo grandes expectativas, tomé la decisión de venir a un club grande de la Patagonia y voy a dar lo mejor. Desde que llegué se comportaron conmigo de la mejor manera y estoy preparado para lo que se viene. Jugar un Regional no es fácil pero estoy preparado para este desafío", ratificó el delantero.

El Oficial “A” con cronograma confirmado y Jorge Newbery que puede salir campeón

Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia)

Altas: Leonardo Valdez (delantero, Independiente Chivilcoy), Julio Sánchez (defensor, Centenario de Neuquén), Hugo Videla (delantero, Colegiales de Tres Arroyos), Alfredo González Bordón (defensor, Gimnasia y Tiro de Salta) y Fabio Godoy (lateral, Boca Unidos de Corrientes) e Iñaqui Ludueña (arquero, Atlético Paraná)

Base del equipo: Ariel Rubio, Rodrigo Cárcamo, Bruno Elorrieta, Walter Perea, Jacobo Dzaja, Franco Domínguez.

Jorge Newbery, el actual campeón de la Patagonia, sumó refuerzos en puestos claves y tratará de dar el salto de categoría tras quedar en las puertas del ascenso en Carmen de Patagones. En esta edición, el cuadro comodorense se perfila como uno de los grandes candidatos.

El “Lobo” con Sergio Maza en la conducción, pelea por el título doméstico y buscará mantener el protagonismo que lo caracterizó en las últimas temporadas en el ámbito regional.

¿Cómo le fue a Guillermo Brown de Madryn en su visita a Riestra?

Entre los futbolistas que se sumaron al “Aeronauta”, se destacada Hugo Videla, quien iniciará su tercera etapa en el club petrolero. “Estoy muy contento de volver, vi un crecimiento institucional y eso es bueno, porque las obras quedan para toda la vida. Me encontré con un club renovado, feliz de estar nuevamente en Newbery”, aseguró el delantero.

“La gente me recuerda por lo que le di pero ya no se juega con el nombre. Vine para tratar de aportar al equipo y sumar desde donde me toque. Con humildad y el sacrificio de siempre, vamos a dar pelea para lograr el objetivo”, cerró Videla en diálogo con Pasta de Campeón.

El radatillense “Nacho” Montenegro largará quinto en los 200 kilómetros de Buenos Aires

ZONA 1 - PATAGONIA

Defensores de la Ribera (Rawson )

• Altas: Nicolás Chávez (volante, CAI de Comodoro), Facundo Maripan (arquero, Dolavon), Agustín Villagrán (defensor, ex Atlanta), Brian Fierro (delantero, ex Sarmiento de Junín), Leonardo Torres (volante, Deportivo Roca - Rawson), Daniel Iribarren (volante, Huracán de Trelew) y Fernando Santos (defensor, Huracán de Trelew)

• Base del equipo: Jonatan Salinas, Cristian Ibáñez, Matías Canario, Agustín Siden, Walter Oros, Nicolás Kalil.

El último campeón de la Liga del Valle, Defensores de la Ribera, intentará sorprender en una zona con grandes favoritos a pelear por el ascenso. Con Isaías Aberasturi a la cabeza, el “Canario” buscará clasificar a la siguiente fase con nuevos refuerzos, destacándose el regreso de Nicolás Chávez.

“Estamos bien, los chicos gracias a Dios lograron lo más importante que fue el título local. Ahora vamos a afrontar este Regional mejor, nos sentimos cómodos y vamos a jugar de igual a igual”, señaló el volante con reciente paso por Jorge Newbery y C.A.I de Comodoro Rivadavia.

Así se juega el fútbol comodorense este domingo

“Se sumaron algunos chicos, los veo bien a ellos y al equipo. Vamos a ir paso a paso, partido a partido en busca de la clasificación”, ratificó Chávez.

Germinal (Rawson)

• Altas: Lucas Villalba (volante - Deportivo Español), Matías Avalos (lateral/volante - Colón de Chivilcoy), Agustín Jones (defensor, Villa Mitre de Bahía Blanca), Fabrizio Sebastiani (defensor, Estudiantes de La Plata), Miqueas Martínez (volante, Belgrano de Córdoba), Román Abelando (volante, Estudiantes de La Plata), Gonzalo Laborda (arquero, Societa Sportiva Sambenedettese de Italia), Rodrigo Ríos (Sansinena) y Blas Sosa (El Porvenir). Además, se incorporó Ewin Santilli (volante, Huracán de Trelew).

Atento al almanaque: el presidente de River se refirió a la continuidad de Gallardo

• Base del equipo: Matías López, Luis Bastida, Ignacio Terán, Darío Pellejero, Nicolás Macarof, Ricardo Dichiara.

Germinal, en vísperas de su centenario, apostó fuerte en esta ocasión con la llegada de 10 jugadores y con la posibilidad de sumar alguno más para dar batalla en una zona donde es favorito a la clasificación.

El “Verde” capitalino tratará de aprovechar su fuerte localía en el “Fortín” y con una base que viene manteniéndose hace varias temporadas, será uno de los rivales “a vencer”.

“Me encontré un modelo del club muy amplio, es pasional. Con respecto al equipo, se jerarquizó el plantel y se podrían sumar otros más para pelear el ascenso. Jugamos un amistoso con Guillermo Brown de Madryn y quedé conforme”, afirmó el entrenador Marío Martínez.

Jorge Newbery, más líder que nunca, goleó a Ferro en Km3 y sueña

“El primer objetivo es la clasificación. Es un club grande, que exige, estamos preparados y quiero dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Uno siempre trabaja para estar en los primeros planos”, ratificó.

J. J. Moreno (Puerto Madryn)

• Altas: Martín Magallanes (arquero - Alianza Fontana Oeste), Gustavo Schischke (delantero, Gaiman FC), Nehuén Pereyra (defensor, Gaiman FC), Rodrigo Linares (delantero, ascenso chileno), Enrique Etcheverry (volante uruguayo, ascenso de Uruguay), Agustín Hernández Arrúa (defensor uruguayo, ascenso de Uruguay), Brian Vega (delantero - Petroquímica) y Juan Carlos Silva (defensor, ex Belgrano de Córdoba)

Florencia Lemos se clasificó al sudamericano de la KIC

• Base del equipo: Gonzalo Peña, Leonardo Contreras, Jorge Velázquez.

Juan José Moreno, otro de los candidatos chubutenses que se perfila como favorito en la zona del Valle. El conjunto de Puerto Madryn mantuvo nombres importantes en su plantilla y sumó jugadores que le darán jerarquía al equipo.

Entre ellos, se destacan dos futbolistas uruguayos, y los delanteros Rodrigo Linares y Brian Vega, estos últimos dos con pasado por el fútbol de Comodoro.

Precisamente, Vega se sumó tras jugar en Próspero Palazzo y Petroquímica. “Vamos a ir por todo, paso a paso pero vamos hacer todo lo posible por pelear el torneo”, ratificó el atacante comodorense.

Petroquímica y USMA completarán este miércoles la fecha 17° de la Primera “A” de Comodoro

Racing (Trelew)

• Altas: Nicolás Gallardo (volante, Independiente de Trelew), Juan Iganacio Dopaso (delantero, Río Cuarto), Agustín Contratti (defensor, Manurewa AFC de Nueva Zelanda) y Nicolás Bobadilla (delantero, Nueva Zelanda). Se podría sumar un jugador de Gaiman.

• Bajas: Gabriel Obredor (Deportivo Rincón, Neuquén) y Diego Manrique.

• Base del equipo: Nicolás Cottet, Martín Bataller, Diego Jara, Brian Castillo, Kevin Garay y Juan Pablo Lorenzo.

Racing siempre es un rival complicado, duro y que sale a jugar de igual a igual. Con sus armas, el elenco de Trelew tratará de clasificar a la siguiente instancia con una base que viene defendiendo la camiseta roja y blanca hace más de una década, sumado a refuerzos para dar el batacazo en la zona del valle.

“Siempre tratamos de ser protagonistas en todos los torneos que jugamos, creo que en este Regional nos preparamos bien, los chicos que se incorporaron vienen en gran nivel así que estamos tranquilos”, aseguró el experimentado Brian Castillo.

En cuanto a objetivos, la institución académica “se propone dar lo mejor en cada torneo y nosotros como grupo nuestro primer objetivo es lograr la clasificación a la siguiente fase. Después, ir partido a partido, a Racing no hay que darlo por muerto porque siempre damos pelea y más en este tipo de competencia donde tenemos experiencia”, cerró el goleador.

ZONA 3 - PATAGONIA

Belgrano (Esquel)

• Altas: Elvis Bahamonde (delantero - Guillermo Brown de Puerto Madryn), Martín Grier (volante - Juventud Unida de Gobernador Costa), Agustín Parra (volante central - Deportivo Riestra), Lucas Salinas (defensor central - Deportivo Roca de Rawson), Cristian Salinas (defensor - Defensores de la Ribera)

Belgrano vuelve a la competencia y formará parte de una zona que tendrá a dos equipos de Bariloche: Cruz del Sur y Estudiantes Unidos. El elenco chubutense tendrá la gran oportunidad de sorprender a las formaciones de Río Negro y acceder a la siguiente fase.

“Es un desafío más de nuestro club, es un compromiso que tenía la Comisión Directiva con los jugadores que han logrado el objetivo de salir campeones de la Liga del Oeste, y eso nos permite nuevamente jugar un Regional por séptima vez consecutiva”, comentó Milton Reyes, presidente del club en la presentación de los refuerzos.

"En primer lugar agradecemos a todo el plantel que nos permitió esta alternativa, y también entendieron que era necesario traer refuerzos”, cerró ante los medios locales.

FORMA Y SISTEMA DE DISPUTA

Primera Ronda

Está integrada por once (11) zonas, tres de cuatro (4) equipos cada una y ocho de (3) equipos cada una.-Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos, los ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos y los dos mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos. (Total: 16 equipos).

Segunda Ronda – 27/11 y 04/12/2022

Está integrada por los dieciséis (16) clubes provenientes de la Primera Ronda.-Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho (8) ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda - 11 y 18/12/2022

Estará integrada por ocho (8) equipos clasificados de la Segunda Ronda.-Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda – 8 y 15/01/2023

Estará integrada por cuatro (4) equipos clasificados de la Tercera Ronda.-Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda – 22 y 29/01/2023

Estará integrada por dos (2) equipos clasificados de la Cuarta Ronda.-Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasifica a la Etapa Final.