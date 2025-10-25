Independiente Rivadavia logró una histórica clasificación a la final de la Copa Argentina tras eliminar a River Plate en una dramática definición por penales, luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios. El encuentro, disputado en Córdoba y marcado por una intensa lluvia que interrumpió el partido, mostró a dos equipos con chances claras pero sin puntería para abrir el marcador.

Desde el arranque, Independiente Rivadavia fue una amenaza constante, con Sebastián Villa como principal referencia ofensiva y Mauricio Cardillo generando peligro por banda. Por su parte, River buscó lastimar con Miguel Ángel Borja, pero se vio afectado por la salida temprana de Sebastián Driussi, quien debió ser reemplazado por Facundo Colidio después de una larga lesión. En defensa, Lucas Martínez Quarta fue clave para cortar el juego rival, mostrando seguridad en cada intento de ataque mendocino.

La lluvia intensa cayó a los diez minutos del primer tiempo, obligando a una demora mínima de quince minutos mientras el personal de la Copa Argentina trabajaba para acondicionar el campo. Este factor complicó el desarrollo del juego y el desplazamiento del balón, dificultando las aproximaciones ofensivas de ambos equipos. Pese a ello, Independiente Rivadavia supo aprovechar algunos errores de River y las adversidades propias del terreno.

En la segunda etapa, con la entrada de Miguel Ángel Borja, River intentó tomar el control y acercarse con mayor insistencia al área rival, pero las imprecisiones y la resistencia defensiva de Independiente evitaron cualquier apertura del marcador. Los hinchas del “Millonario” buscaron motivar a su equipo con cantos desde las tribunas, pero el fútbol no pudo romper el cero.

El partido se definió en la tanda de penales, donde la experiencia y serenidad de Independiente Rivadavia prevalecieron para cerrar el triunfo y alcanzar una final inédita contra Argentinos Juniors, en busca del título de la Copa Argentina.

En tanto, River prolongó su sequía en esta competencia, acumulando seis años sin alcanzar una final, y evidenció complicaciones futbolísticas que también repercuten en su difícil camino hacia la clasificación para la Copa Libertadores 2026.

El conjunto mendocino se prepara ahora para enfrentar el desafío más grande del año, mientras River deberá replantear su rendimiento para encarar lo que resta de la temporada.

DEFINICIÓN POR PENALES

River Plate (3): Franco Armani (ATAJÓ), Giuliano Galoppo (FALLÓ), Facundo Colidio (GOL), Maximiliano Meza (GOL), Gonzalo Montiel (GOL)

Independiente Rivadavia (4): Luciano Gómez (GOL), Leonard Costa (FALLÓ), Fabrizio Sartori (GOL), Sheyko Studer (GOL), Sebastián Villa (GOL)