River Plate quedó eliminado de la Copa Conmebol Libertadores 2025 luego de perder 3-1 contra Palmeiras en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Allianz Parque de San Pablo.

A pesar de que el Millonario abrió el marcador temprano con un cabezazo de Maxi Salas, el equipo brasileño revirtió la serie con un empate y un doblete decisivo del “Flaco” López, quien sentenció la eliminación de River en esta edición del torneo más importante del continente.

El partido arrancó con intensidad y a los pocos minutos, River sorprendió con una acción peligrosa que terminó en gol. Tras un centro preciso desde la banda de Juan Fernando Quintero, Maxi Salas apareció en el área para pegarle de cabeza y vencer al arquero Weverton, poniendo el 1-0 parcial y alentando la ilusión de la remontada para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. Con este gol, el marcador global quedó igualado 2-2, devolviendo la esperanza a los hinchas millonarios.

Ya en la segunda mitad, el equipo local corrigió errores y pasó a dominar el desarrollo del juego. El empate llegó en una jugada de conjunto por izquierda: Piquerez envió un centro frontal al corazón del área millonaria, donde Vitor Roque apareció para conectar un cabezazo que dio rebote en el arquero Franco Armani. Sin dudar, el delantero brasileño embocó el balón en el área chica con el arco a su merced, igualando el marcador 1-1 y poniendo a Palmeiras en ventaja en el global por diferencia de goles.

Este gol cambió la dinámica del partido. Palmeiras, con mayor confianza y respaldo de su público, empezó a controlar el balón y la iniciativa. River experimentó nervios y ansiedad, sin poder concretar sus chances ni encontrar la profundidad habitual en ataque.

Los momentos finales del encuentro fueron definitivos y favorables a Palmeiras. Un penal sancionado tras una falta de Agustín Ácuña sobre Stiven Torres dentro del área fue convertido con categoría por el “Flaco” López, quien además provocó la expulsión de Ácuña. Este hecho significó un golpe anímico importante para River, que quedó con un hombre menos para intentar la hazaña.

Sobre el cierre, López consolidó su doblete con una acción individual brillante. Tomó la pelota en mitad de campo, dejó rivales en el camino y, con mucha clase, definió cruzado entrando al área para el 3-1 final.

ESTALLARON LOS MEMES POR LA ELIMINACIÓN DE RIVER

La eliminación generó un sinfín de reacciones. En las redes sociales, tanto hinchas de River como rivales e incluso fanáticos de Palmeiras viralizaron memes y comentarios sobre el juego y el desenvolvimiento del equipo de Gallardo.

