En las últimas horas del jueves, un video se hizo viral en las redes sociales y tiene como protagonista a un hincha de Boca.

Se trata de Federico Duer, fanático “Xeneieze” que el pasado miércoles fue operado de la columna y sorprendió a los presentes por un hecho sorpresivo.

Es que el seguía pensando en su máxima pasión que es el Mundo Xeneize y bajo los efectos de la anestesia cantaba canciones que suena en la Bombonera.

Duer fue filmado justo en el momento en el que cantaba la canción Desde pendejo yo te vengo a ver de los hinchas de Boca.

"Vamos Xeneizes, hay que poner mas huevos, con esta hinchada, tenes que ser primero. Desde pendejo yo te vengo a ver, y me persigue la policía, no sé hasta cuando me van a j*der, no sé dan cuenta que vos sos mi vida. Vamos Xeneizes, Hay que poner mas huevos, con esta hinchada, tenes que ser primero…"., cantó el joven que se hizo viral y demostró que ni la anestesia puede calmar la pasión.