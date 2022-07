(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Nicolás Guardia llegó a Comodoro en marzo del 2020, queriendo cambiar de raíces. ”Conocí a Sabrina, que será mi futura mujer y se dio la posibilidad de venir acá y aplicar todos los conocimientos y brindarlos al deporte que amo”, contó.

A su vez, añadió: “Se me fueron abriendo las puertas más fácil y se puede vivir más tranquilo en la Patagonia que en la gran ciudad. Soy profe y gracias a Dios estoy trabajando como preceptor y dando clases en una institución. También estoy en el Club Deportivo Portugués”.

Guardia comenzó hace seis años su incursión el arbitraje. Está dentro del panel referees patagónicos y tiene el objetivo de ser referee nacional. Sobre esto, admitió: “la única forma de crecer es yendo a torneos de más alto nivel. El primer viaje fue hace dos meses. Neuquén, Marabunta y Cipolleti son equipos de Alto Valle y juegan el torneo Cuyano. Me tocó hacer el partido de intermedia de Marabunta frente a Tordos. Fue de ida y vuelta. El ritmo es más rápido, los jugadores son más activos, no del lado físico, si no que entienden a qué jugar. La disciplina es diferente ya que cometen menos infracciones”.