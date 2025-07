Nicolás Arrieta, futbolista de Jorge Newbery y ex USMA, se las ingenia para no perder el ritmo mientras espera volver a calzarse los botines. Afectado por una lesión que lo mantiene alejado del fútbol, el jugador encontró en el pádel una forma de mantenerse activo… y con una gran sorpresa: salió campeón en su primer torneo.

El certamen se disputó en las canchas de Petropádel y Nico participó junto a Enzo Alfonzo, amigo de toda la vida. Juntos jugaron en la 6ta categoría y lograron levantar el trofeo.

"Me anoté con un amigo, estamos yendo a jugar al pádel porque de a poco quiero volver a hacer actividad física. No estoy entrenando, no estoy haciendo nada, pero esto es lo que menos me duele. Nos anotamos para probar… ¡y salimos campeones!", contó el futbolista.

Arrieta atraviesa una larga recuperación tras una pubalgia mal curada que derivó en un edema óseo en el pubis. " No podía correr, se inflamaba y me dolía mucho. Así que tuve que parar del todo ", explicó.

Ahora, con menos dolor y muchas ganas de volver, encontró en el pádel una alternativa para moverse sin exigirse demasiado. "Hoy me duele todo, porque hace un año que no hacía nada. Pero lo disfrutamos mucho, fue un lindo desafío y una gran manera de volver a competir", cerró.

Mientras sigue de cerca su evolución, Arrieta sigue demostrando que la pasión competir no se negocia. Aunque no sea con una pelota de fútbol.