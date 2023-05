(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) El Manchester City bailó al Real Madrid por 4 a 0 y sacó pasaje a la final de la Champions League con un gol de Julián Álvarez.

El gol de Julián frente al Real Madrid no fue decorativo, sino que sirvió para romper una particular marca en la mencionada competencia: con 23 años, 3 meses y 17 días, el ex River se transformó en el futbolista argentino más joven en convertir en una semifinal de la competencia europea más importante.

De esta forma, dejó atrás el récord que ostentaba Lionel Messi, que también le había anotado al Real Madrid por semis cuando jugaba en Barcelona y tenía 23 años, 10 meses y 3 días

Ahora, la "araña" buscará marcar un hito histórico para Argentina.