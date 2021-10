Este lunes, en instalaciones del Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew, el intendente Adrián Maderna encabezó una conferencia de prensa en la que junto a autoridades pertenecientes al departamento de captación de Newell’s, y del club local Ever Ready, se anunció la actividad de observación de pequeños futbolistas pertenecientes que se realizará en instalaciones del complejo deportivo “Diego Maradona” (Ex Cedetre).

Gracias a las gestiones realizadas por los hermanos Diego y David Bouquet, dirigentes del club anfitrión Ever Ready, llegaron a la zona los responsables del departamento de captaciones de Newell’s Old Boys de Rosario, Gonzalo Magurno y Hernán Llanos. Entre este lunes y el miércoles, observarán a jóvenes futbolistas pertenecientes a diez clubes de la zona, quienes fueron invitados especialmente.

El intendente Adrián Maderna, al dirigirse a los presentes, expresó: “Para nosotros es un honor, más en un nuestro mes aniversario, que podamos recibir a representantes de un club tan importante como Newell’s, que tiene renombre internacional y una mirada muy fuerte respecto de las inferiores”.

También, el primer mandatario de la ciudad destacó “el gesto de grandeza de Ever Ready, que abrió esta oportunidad a todos los clubes de la zona, valorando la importancia de no tener que trasladarse a Rosario sino contar con especialistas en nuestra ciudad”.

“Es un club que nace en un barrio, un club de familia, que se ha convertido en un emblema de la Liga de AFA. Y esperemos poder concretar antes de fin de año, la posibilidad de que puedan tener a disposición el terreno para la sede propia en el que puedan comenzar a dejar su semilla en la ciudad”, concluyó.

Más adelante, David Bouquet, representante del club anfitrión, manifestó: “Una vez más, como cuando trajimos Jorge Mario Olguín, un ex campeón del mundo, o cuando trajimos al club Boca Juniors, con la figura de Omar Perotti, hoy podemos realizar una actividad junto a la gente de Newell’s, lo que genera una expectativa muy grande entre los jóvenes de la zona”.

Por su parte, Hernán Llanos, uno de los responsables del departamento de captación de Newell’s, a la hora de referirse a su llegada a la zona, explicó: “Antes que nada quiero agradecerle a la gente de Trelew, especialmente a Ever Ready, por la recepción que nos han brindado. Son situaciones que reconfortan y hacen a la calidez humana. No es una oportunidad exclusiva para el club Ever Ready, sino para abrir el juego a otras instituciones, algo que es un gesto muy importante”.

“Hoy Newell’s no solamente representa a Rosario, y eso se ve reflejado mediante Messi, Bielsa Pochetino, y un montón de embajadores en el mundo que nos representan. Y nosotros tenemos el orgullo de estar hoy en Chubut para realizar esta actividad prevista”, agregó.