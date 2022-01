(Pasta de Campeón /ADNSUR) - Newbery sabe que depende de si mismo. El empate frente a Boxing fue casi una victoria en tierras santacruceñas, y ahora deberá buscar la victoria de local para meterse en la final patagónica del Torneo Regional. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo de Sergio Busciglio.

El entrenador no podrá contar con dos jugadores importantes en el once inicial. Uno es Franco "el Flaco" Domínguez. El delantero fue expulsado en el segundo tiempo del partido de ida frente a Boxing, por doble amarilla. La otra baja es Francisco Cavallo, una baja sensible en el mediocampo.

Frente a este panorama Busciglio tendrá que reorganizar la estructura, buscando el mejor funcionamiento de su equipo que deberá salir a buscar la victoria frente a un rival que no se guardará nada.

Se viven horas decisivas en el certamen que otorga un ascenso al Torneo Regional. El partido ya tiene fecha y horario. El domingo a las 17:00 se definirá quien será el ganador de la zona Patagónica, un solo lugar para dos candidatos.