Newbery y CAI tienen rivales confirmados para el Regional Amateur: Todo lo que tenés que saber
El “Lobo” y el “Azzurro”, los representantes de Comodoro Rivadavia en el Torneo Regional, finalmente serán parte de un grupo de cuatro equipos.
(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, ambos de Comodoro Rivadavia, ya cuentan con la definición y oficialización de los grupos de cara a la fase patagónica del Regional Amateur, que otorga cuatro lugares al Federal A.
El "Lobo", como equipo campeón de la LFCR, y el Azzurro —sexto en la tabla general— serán parte del grupo con Empleados de Comercio de Trelew y Camioneros de Caleta Olivia.
El Torneo Regional Federal Amateur 2025 comienza a tomar forma y ya se confirmó el fixture de la Zona 1 Patagónica Sur, donde estarán los dos representantes de Comodoro Rivadavia: Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI).
Ambos equipos integrarán el grupo junto a Camioneros de Caleta Olivia y Empleados de Comercio de Trelew, en una zona que promete duelos intensos y viajes exigentes. El certamen comenzará el domingo 19 de octubre y se disputará bajo el formato todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.
📅 Fixture completo – Zona 1 Patagónica Sur
1ª Fecha – 19/10/2025
- Camioneros (Caleta Olivia) 🆚 Empleados de Comercio (Trelew)
- Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 🆚 CAI (Comodoro Rivadavia)
2ª Fecha – 23 o 24/10/2025
- CAI 🆚 Camioneros
- Empleados de Comercio 🆚 Jorge Newbery
3ª Fecha – 02/11/2025
- Camioneros 🆚 Jorge Newbery
- CAI 🆚 Empleados de Comercio
4ª Fecha – 09/11/2025
- Empleados de Comercio 🆚 Camioneros
- CAI 🆚 Jorge Newbery
5ª Fecha – 16/11/2025
- Camioneros 🆚 CAI
- Jorge Newbery 🆚 Empleados de Comercio
6ª Fecha – 23/11/2025
- Jorge Newbery 🆚 Camioneros
- Empleados de Comercio 🆚 CAI
El “Lobo” y la “CAI” volverán a verse las caras en una nueva edición de uno de los partidos que se convirtió en un clásico de los Regionales, que además marcará el inicio del torneo. Ambos equipos llegan con planteles renovados y el objetivo de pelear por el ascenso al Federal A 2026, una meta que ilusiona a toda la ciudad.
El Regional 2025 se presenta como uno de los más competitivos de los últimos años, con una fuerte presencia de clubes del sur del país y un calendario ajustado que exigirá regularidad y jerarquía.