Newbery y CAI tienen rivales confirmados para el Regional Amateur: Todo lo que tenés que saber

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, ambos de Comodoro Rivadavia, ya cuentan con la definición y oficialización de los grupos de cara a la fase patagónica del Regional Amateur, que otorga cuatro lugares al Federal A.

El "Lobo", como equipo campeón de la LFCR, y el Azzurro —sexto en la tabla general— serán parte del grupo con Empleados de Comercio de Trelew y Camioneros de Caleta Olivia.

El Torneo Regional Federal Amateur 2025 comienza a tomar forma y ya se confirmó el fixture de la Zona 1 Patagónica Sur, donde estarán los dos representantes de Comodoro Rivadavia: Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI).

Ambos equipos integrarán el grupo junto a Camioneros de Caleta Olivia y Empleados de Comercio de Trelew, en una zona que promete duelos intensos y viajes exigentes. El certamen comenzará el domingo 19 de octubre y se disputará bajo el formato todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.

📅 Fixture completo – Zona 1 Patagónica Sur

1ª Fecha – 19/10/2025

Camioneros (Caleta Olivia) 🆚 Empleados de Comercio (Trelew)

Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 🆚 CAI (Comodoro Rivadavia)

2ª Fecha – 23 o 24/10/2025

CAI 🆚 Camioneros

Empleados de Comercio 🆚 Jorge Newbery

3ª Fecha – 02/11/2025

Camioneros 🆚 Jorge Newbery

CAI 🆚 Empleados de Comercio

4ª Fecha – 09/11/2025

Empleados de Comercio 🆚 Camioneros

CAI 🆚 Jorge Newbery

5ª Fecha – 16/11/2025

Camioneros 🆚 CAI

Jorge Newbery 🆚 Empleados de Comercio

6ª Fecha – 23/11/2025

Jorge Newbery 🆚 Camioneros

Empleados de Comercio 🆚 CAI

El “Lobo” y la “CAI” volverán a verse las caras en una nueva edición de uno de los partidos que se convirtió en un clásico de los Regionales, que además marcará el inicio del torneo. Ambos equipos llegan con planteles renovados y el objetivo de pelear por el ascenso al Federal A 2026, una meta que ilusiona a toda la ciudad.

El Regional 2025 se presenta como uno de los más competitivos de los últimos años, con una fuerte presencia de clubes del sur del país y un calendario ajustado que exigirá regularidad y jerarquía.