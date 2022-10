(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Jorge Newbery, el actual campeón del fútbol comodorense, buscará acercarse al bicampeonato en un duro encuentro que deberá protagonizar este sábado ante Ferrocarril del Estado. Dicho partido se jugará este sábado a partir de las 15 horas en el Estadio Municipal, sin presencia de público visitante.

El “Lobo” viene de vencer de forma agónica a la Comisión de Actividades Infantiles por 3-2, donde debió apostar a la garra por encima de las ideas colectivas para quedarse con tres puntos que deberá reafirmar en el adelantado de la fecha 17 del fútbol doméstico.

Vale remarcar que en el cuadro dirigido por Sergio Maza no estará Rodrigo Cárcamo en la última línea. El defensor fue expulsado ante la C.A.I y se perderá este juego.

CAI y Newbery se juegan la punta del Torneo Oficial "A" de Comodoro

En cuanto a Ferro, su estadía en la máxima divisional del fútbol petrolero pende de un hilo. Tras caer por 4-1 frente a Petroquímica, la “Maquinita” deberá sumar ante Newbery para evitar el descenso directo.

No será una tarea sencilla para la formación de Kilómetro 5, que intentará dar el batacazo.

Categoría “A” – 17º fecha

Sábado 1 de octubre

Primera División: 15.00Ferro vs. J. Newbery: Ezequiel Tapia, B. Antinao y R. Brizuela (sin público visitante)

Domingo

Primera División: 15.00. Reserva: 13.00.

D. Sarmiento vs. Huracán: Guillermo Díaz, G. Jarpa y R. Brizuela.

Newbery y Huracán empataron en el clásico nocturno

Primera División: 16.00. Reserva: 14.00.

D. Portugués vs. C.A.I.: Luis Fimiani, M. Selg y L. Bres.Rada Tilly vs. P. Palazzo: Marcelo Ugarte, B. Jerosimich y C. Muñoz.Petroquímica vs. U.S.M.A.: Carlos Motto, D. Bayón y D. Schoff.Canchas: Ferro local en el Estadio Municipal.