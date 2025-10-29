(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Torneo Oficial de Primera A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia continúa este miércoles 29 de octubre con dos atractivos encuentros correspondientes a la fecha 4.

En el Estadio Jorge Newbery, el “Lobo” del barrio 9 de Julio recibirá a Laprida del Oeste. La jornada comenzará a las 16:00 con el partido de reserva y a las 18:00 será el turno de la primera división. El encuentro principal será arbitrado por Sergio Corbalán, asistido por Iván Peña y Blas Subelza.

Por otro lado, en cancha de Diadema, la CAI hará de local frente a Palazzo, en otro de los duelos destacados de la jornada. El choque de reserva será a las 17:00, mientras que el partido de primera iniciará a las 19:00. La terna arbitral estará compuesta por Carlos Quintana (principal), Luis Fimiani (asistente 1) y Gastón Cejas (asistente 2).

📅 Programación – Fecha 4 (Primera A)

Miércoles 29 de octubre