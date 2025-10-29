Newbery recibe a Laprida y la CAI enfrenta a Palazzo este miércoles por el torneo zonal de Comodoro
Este miércoles 29 de octubre habrá doble jornada de fútbol en Comodoro Rivadavia por la cuarta fecha de la máxima categoría. El “Aeronauta” será local ante Laprida, mientras que la Comisión de Actividades Infantiles se medirá frente a Palazzo en Diadema.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Torneo Oficial de Primera A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia continúa este miércoles 29 de octubre con dos atractivos encuentros correspondientes a la fecha 4.
En el Estadio Jorge Newbery, el “Lobo” del barrio 9 de Julio recibirá a Laprida del Oeste. La jornada comenzará a las 16:00 con el partido de reserva y a las 18:00 será el turno de la primera división. El encuentro principal será arbitrado por Sergio Corbalán, asistido por Iván Peña y Blas Subelza.
Por otro lado, en cancha de Diadema, la CAI hará de local frente a Palazzo, en otro de los duelos destacados de la jornada. El choque de reserva será a las 17:00, mientras que el partido de primera iniciará a las 19:00. La terna arbitral estará compuesta por Carlos Quintana (principal), Luis Fimiani (asistente 1) y Gastón Cejas (asistente 2).
📅 Programación – Fecha 4 (Primera A)
Miércoles 29 de octubre
- 🏟️ Jorge Newbery vs. Laprida
- ⏰ Reserva: 16:00 | Primera: 18:00
- 👨⚖️ Árbitro: Sergio Corbalán – L1: Iván Peña – L2: Blas Subelza
- 🏟️ CAI vs. Palazzo (en Diadema)
- ⏰ Reserva: 17:00 | Primera: 19:00
- 👨⚖️ Árbitro: Carlos Quintana – L1: Luis Fimiani – L2: Gastón Cejas