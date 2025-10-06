(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este domingo se completó la segunda fecha del Torneo Zonal de la Primera “A” de la Liga de Comodoro Rivadavia con grandes emociones y muchos goles.

NEWBERY Y PETROQUÍMICA LIDERAN LA ZONA A

Jorge Newbery reafirmó su condición de candidato tras vencer 2 a 0 a Deportivo Sarmiento en “La Madriguera”.

El “Aeronauta” dominó el partido desde el inicio y resolvió el encuentro en el primer tiempo con un gol de Alex Aguirre. Sobre el final de la primera etapa, el debutante Gabriel Jara selló la victoria. El Lobo intentó y contó con grandes chances; tuvo intervenciones claves del arquero Agustín Soriani para evitar una goleada.

Con este resultado, Newbery comparte la cima de la Zona “A” con Petroquímica, que también se impuso en un duelo emocionante y polémico por las expulsiones que marcaron el rumbo del juego, ganando 3 a 2 ante General Saavedra en el Parque.

Benjamín Pedrosa anotó dos veces y Marcelo Areco contribuyó con un gol para el “Verdolaga”, mientras que en Saavedra marcaron Fabián Zúñiga y Bautista Carrizo.

Además, Laprida protagonizó una goleada contundente al vencer a Tiro Federal por 5 a 1 con un hat-trick de Santiago Díaz y otros goles de Javier Astete y Vladimir Cano, mientras que Gonzalo Zúñiga marcó el único tanto de Tiro Federal.

CAI EMPATÓ AGÓNICAMENTE Y LIDERA JUNTO A HURACÁN

En la otra zona del torneo, la Zona “B”, el enfrentamiento entre dos de los candidatos más fuertes, el vigente campeón Comisión de Actividades Infantiles y Huracán, concluyó con un empate 1 a 1 en la cancha de Laprida.

Huracán comenzó ganando con un gol en contra de Román Ivanoff a los 29 minutos del primer tiempo, pero cuando el partido parecía definido, Facundo Vilte anotó a los 48 minutos del complemento para que CAI rescate un punto vital.

El domingo también dejó la victoria en casa de Argentinos Diadema, que superó por 3-1 a USMA gracias a los dos goles de Jorge Aynol y uno de Claudio Leguizamón. Para la visita descontó Franco Antignir, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Previo a esto, el sábado, Próspero Palazzo logró un festival de goles al vencer a Florentino Ameghino 6 a 3 en la cancha de Ferrocarril del Estado. Los delanteros Gabriel Campos y Josué Jara brillaron con sendos hat-tricks para el conjunto rojinegro, mientras que para CAFA convirtieron Bruno Ponce, Román Ignacio y Juan González.