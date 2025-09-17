Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia se prepara para formar parte de la novena edición del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, la competencia que otorga cuatro ascensos al Federal A.

Considerado un semillero clave para los equipos que sueñan con ascender en el fútbol argentino, el certamen comenzará el fin de semana del 19 de octubre. Esta fecha fue confirmada por el Consejo Federal tras el pedido de varios clubes para ajustar el calendario y evitar una extensión excesiva de la competencia.

Originalmente, el inicio estaba previsto para noviembre, pero se adelantó para que los equipos que logren ascender al Federal A tengan el tiempo y el descanso necesarios para organizar su participación.

LOS REFUERZOS DE NEWBERY DE COMODORO PARA EL TORNEO REGIONAL

Jorge Newbery, representante de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, ya comenzó la planificación de su plantel con la mira puesta en dar el salto al Torneo Federal A en 2026. Según detallaron fuentes cercanas del club a Pasta de Campeón, el Lobo incorporó a René Billalba, lateral derecho de 27 años que llega procedente de Guaraní Antonio Franco (Misiones).

Billalba cuenta con experiencia en Crucero del Norte y también jugó en España y Paraguay, aportando un recorrido internacional que fortalecerá la defensa del equipo.

Además, regresó el arquero Federico Cardozo, figura clave y héroe de la final ante Huracán en el Torneo Zonal. Cardozo, quien se había alejado del fútbol por motivos personales, ya se entrena con el plantel tras su vuelta.

Este jueves se sumará a los entrenamientos el defensor Marcos Rouzies, central de 28 años y 1,82 metros, con pasado en Godoy Cruz (Primera División), Ben Hur de Rafaela y otros clubes del ascenso nacional.

Su amplia trayectoria en equipos como Armenio, Gimnasia de Mendoza y Sarmiento de Resistencia le dará solidez al fondo del Lobo.

LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS DEL LOBO PARA DARLE JERARQUÍA A SU PLANTEL

Jorge Newbery también apunta a fortalecer el ataque. El nombre que suena fuerte es el de Gabriel Jara, delantero de 29 años con paso exitoso por Villa Mitre, donde fue figura y goleador en el Federal A y la Copa Argentina.

Además, Jara jugó en varios clubes del ascenso como Tiro Federal de Bahía Blanca, Sansinena de General Cerri, Güemes de Santiago del Estero y Santamarina de Tandil.

Por otro lado, el club mantuvo charlas con Lucas Villalba, volante de Germinal de Rawson, aunque aún no hay una definición sobre su incorporación.

Finalmente, según la información que maneja Pasta de Campeón , Jorge Newbery está cerca de sumar un futbolista que la rompió en Huracán de Comodoro Rivadavia, lo que podría ser un gran refuerzo para el equipo que anhela el ascenso.

Con un plantel que combina experiencia, refuerzos estratégicos y jugadores que ya conocen la esencia del club, Jorge Newbery se prepara para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur con el claro objetivo de dar el salto a una categoría superior y seguir creciendo en el fútbol nacional.