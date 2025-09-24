(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Jorge Newbery, único representante confirmado de la Liga de Comodoro Rivadavia, se alista para el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 con el objetivo claro de luchar uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.

El Lobo anunció a sus primeros refuerzos, consolidando un plantel competitivo que busca dar el salto a una categoría superior y seguir creciendo en el fútbol nacional.

LOS REFUERZOS DE NEWBERY DE COMODORO PARA SER PROTAGONISTA DEL TORNEO REGIONAL

El Aeronauta sumó jugadores con experiencia y recorrido destacado. El primero en arribar a Comodoro fue René Billalba, defensor de 27 años que llega desde Guaraní Antonio Franco (Misiones), con pasos por Crucero del Norte, España y Paraguay.

Posteriormente se sumó al conjunto petrolero Marcos Rouzies, defensor de 28 años, quien arribó desde Ben Hur de Rafaela yse formó en Godoy Cruz (jugó en Primera División) y pasó por Deportivo Armenio, Maipú, Gimnasia (Concepción del Uruguay), Gutiérrez y Sarmiento (Resistencia).

Lucas Villalba, volante de 27 años, proveniente de Germinal de Rawson y con pasado en clubes como Quilmes y Huracán de Las Heras, arribó al Lobo para darle un salto de calidad al juego colectivo.

Este pasado lunes se sumó a los entrenamientos Gabriel Jara (29 años, delantero), quien cuenta con un recorrido en clubes como Ben Hur, Tiro Federal (Bahía Blanca), Sansinena (General Cerri), Güemes (Santiago del Estero), Santamarina y se destacó en Villa Mitre (siendo goleador Federal A y anotando en Copa Argentina).

También regresó al equipo Federico Cardozo, arquero y figura clave en la final del Torneo Zonal 2023 ante Huracán en el Torneo Zonal, que había dejado el fútbol por motivos personales.

Según la información obtenida por Pasta de Campeón, el Lobo no se retirará del mercado y buscaría nuevas incorporaciones para cerrar su plantel. Dos futbolistas tendrían avanzado su desembarco a Newbery.

CUÁNDO INICIARÁ EL TORNEO REGIONAL AMATEUR 2025/26 Y CÓMO SERÁ EL FORMATO

El torneo, cuya fecha de inicio está prevista para el fin de semana del 19 de octubre, es la novena edición de esta competencia que reunirá a más de 300 equipos de todo el país, divididos en regiones para facilitar el viaje y promover la competencia justa.

Según detalló Ascenso del Interior, se mantiene el formato de regionalización con zonas de grupos, seguido de fases de playoffs para definir los ascensos. Serán cuatro los equipos que asciendan al Torneo Federal A 2026. Un parate está previsto para el fin de semana del 26 de octubre debido a las elecciones legislativas nacionales, y existe la posibilidad de jugar una fecha entresemana para no perder continuidad.

Como único club confirmado de la Liga de Comodoro Rivadavia para el torneo, Jorge Newbery carga con la responsabilidad y el orgullo de representar a la ciudad petrolera en una competencia federal. El equipo combina experiencia local y refuerzos estratégicos para afrontar un certamen que exige preparación física y mental, con la ilusión clara de luchar el ascenso y dar un salto cualitativo en la estructura del fútbol profesional argentino.