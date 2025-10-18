(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este viernes por la noche, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia confirmó dos incorporaciones clave en la previa de su debut en el Torneo Regional Amateur 2025/26, donde enfrentará a Comisión de Actividades Infantiles este domingo a partir de las 17 horas en La Madriguera.

Precisamente, y de acuerdo con lo que informó a través de sus redes sociales, los nuevos futbolistas tienen pasado en las formativas de River Plate. Sin embargo, uno de ellos jugó en la Selección Argentina Sub 20. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ