FÚTBOL
Newbery de Comodoro anunció a un ex Selección Argentina y un ex River como nuevos refuerzos
Este viernes por la noche, el Lobo confirmó el desembarco de dos futbolistas para reforzar su plantel de cara al debut ante la CAI.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este viernes por la noche, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia confirmó dos incorporaciones clave en la previa de su debut en el Torneo Regional Amateur 2025/26, donde enfrentará a Comisión de Actividades Infantiles este domingo a partir de las 17 horas en La Madriguera.
Precisamente, y de acuerdo con lo que informó a través de sus redes sociales, los nuevos futbolistas tienen pasado en las formativas de River Plate. Sin embargo, uno de ellos jugó en la Selección Argentina Sub 20. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
ECONOMÍA
El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada
Los despidos en el sector energético, el freno de los créditos hipotecarios y la pérdida de poder adquisitivo de los inquilinos modificaron la dinámica del mercado inmobiliario. “Hay propiedades que bajaron hasta un 20% su valor real”, advirtió el corredor inmobiliario Rodrigo Sánchez.
No disponible sin conexión
CONTROLES EXIGENTES
Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”
Con el inicio de rigurosos controles en rutas, aeropuertos y yacimientos, la provincia busca terminar con el uso de domicilios falsos y garantizar que el 90% de los puestos queden para santacruceños. Tras detectar cientos de trabajadores chubutenses, Vidal remarcó que “miles vienen de afuera, pero el recurso es de los santacruceños”.
No disponible sin conexión
ALERTA
Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas
Alrededor de las 8 de la mañana se registró un tiroteo en la avenida Portugal, en un episodio ocurrido entre dos familias reconocidas y conflictivas de la ciudad.
No disponible sin conexión
RIVALIDAD HISTÓRICA
Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia
El violento hecho se registró horas antes del inicio de la audiencia preliminar por el tiroteo en la oficina judicial. Esta situación se suma al incendio registrado en las últimas horas en el centro de la ciudad y a metros de la comisaría primera.
No disponible sin conexión