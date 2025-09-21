(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este sábado se puso en marcha el Torneo Zonal de la Primera “A” de la Liga de Comodoro Rivadavia con la goleada de Jorge Newbery por 5-1 ante Tiro Federal, en la Madriguera.

En el encuentro correspondiente al grupo “A”, el “Lobo” fue el que impuso condiciones físicas y futbolísticas ante un rival que deberá trabajar de forma intensa para evitar el descenso directo.

DOMINIO DE JORGE NEWBERY PARA DEBUTAR CON UN TRIUNFO

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso y con Jorge Newbery imponiendo condiciones de manera inmediata. Apenas habían transcurrido 10 minutos cuando Franco Domínguez abrió el marcador y, minutos después, anotó de penal el 2-0, mostrando gran confianza y jerarquía en la definición.

Este doble impacto temprano dejó a Tiro Federal en una situación incómoda, obligándolo a reaccionar frente al dominio territorial y ofensivo del conjunto aeronauta.

La intensidad del local no bajó y, tras un centro preciso de Alexander Vera, la defensa de Tiro Federal se vio descolocada; Alan Barros, con un desvío desafortunado para los visitantes, puso el 3-0.

Poco antes de que se consumara el primer tiempo, el equipo comandado por Osvaldo Ruggero aprovechó un contragolpe letal, donde Fausto Viegas recorrió la cancha de punta a punta para definir con destreza y colocar el 4-0. Este gol fue un golpe de nocaut para Tiro Federal, que durante la primera etapa apenas pudo inquietar la portería defendida por Lucas Rodríguez, pese a algunos intentos aislados.

En el segundo tiempo, la historia del partido tomó un matiz algo diferente. Jorge Newbery mantuvo la posesión y la iniciativa, aunque perdió algo de claridad ofensiva que lo llevó a no poder traducir en goles varias de sus aproximaciones. Sin embargo, el conjunto de Kilómetro 3 logró acomodarse mejor en la cancha y se animó a buscar el descuento.

Ese esfuerzo se materializó en un penal que Diego Ochoa ejecutó sin dudar, con un disparo rasante que superó la estirada de Lucas Rodríguez para marcar el 4-1, un gol que les permitió a los visitantes encontrar algo de aire y esperanza.

No obstante, el arquero juan Macías mostró solidez durante todo el partido, con importantes intervenciones que evitaron una derrota aún más abultada para su equipo, destacándose como un baluarte bajo los tres palos.

Sobre el cierre del encuentro, cuando Tiro Federal buscaba con desesperación una reacción que nunca llegó, Franco Domínguez volvió a ser protagonista. El “Flaco” conectó de cabeza un centro preciso enviado por Gabriel Gallardo y sentenció el definitivo 5-1 para Jorge Newbery que apunta a ser nuevamente protagonista en la segunda parte del año.

SÍNTESIS

Jorge Newbery 5: Lucas Rodríguez; Fausto Viegas, Gastón Barrientos, Alan Haro; Juan Pablo Schwarzenberg, Alex Aguirre, Alexander Vera, Marcos Giacovino y Gabriel Gallardo; Gadiel Domínguez y Franco Domínguez. DT: Osvaldo Ruggero.

Tiro Federal 1: Juan Macías; Matías Bottari, Blas Manjón, Valentino De Los Ríos, Alan Barros; Dylan Carrizo, Diego Ochoa, Juan Taffarel, Jorge Páez; Uriel Sebastia y Gonzalo Zúñiga. DT: Daniel Macías.

Árbitro: Brian Jerosimich

Asistentes: Lucas Bres y Luis Marcial.

Cancha: Jorge Newbery