"La NBA suspende la temporada después de los juegos de esta noche", dijo el organismo en un comunicado. "Un jugador de los Utah Jazz ha dado positivo preliminarmente por COVID-19. El resultado del test se dio a conocer poco antes del inicio del partido de esta noche entre Jazz y Oklahoma City", indicó la NBA, que dijo que el jugador no estaba presente en el partido.

"La NBA usará este parate para determinar los próximos pasos a dar respecto a la pandemia de coronavirus", señaló. Según el reporte de bajas de la NBA, dos jugadores de Utah Jazz no iban a participar en este partido por "enfermedad": el francés Rudy Gobert y el congoleño Emmanuel Mudiay.

De acuerdo con el periodista Shams Charania, de The Athletic, el jugador que dio positivo en el test es Gobert, una de las estrellas de los Jazz y dos veces ganador del premio al Mejor Jugador Defensivo de la NBA.

El partido entre Oklahoma y Jazz fue suspendido instantes antes de comenzar, con los jugadores ya en la pista, generando una gran confusión entre el público. En ese momento se anunció que el partido se suspendía"por circunstancias imprevistas".

On Monday, Rudy Gobert mocked the protective measures the NBA put in place following the #coronavirus outbreak.



Today, after he tested positive for the virus, the NBA shut down the rest of the season.



Not so funny anymore is it?



(via @KUTV2News) pic.twitter.com/DHUeNFVrkm