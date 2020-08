Nahuel Guzmán, figura de Tigres UANL, de México, indicó que contrajo coronavirus por estar mal descansado y con las defensas bajas, señaló la prensa mexicana,



“Creo que influye mucho el cómo te agarra el Covid-19, con las defensas bajas, cansado y estresado, esto lo digo por mi experiencia personal. Hay muchos casos donde en una misma familia hay un contagiado y otros no", analizó el arquero surgido de Newell's Old Boys.



Guzmán, de 34 años y quien también atajó en Independiente Rivadavia, de Mendoza, agregó: "A mi me agarró mal descansado después de unos viajes, después de unos partidos, tal vez un poco de estrés por el inicio del campeonato y ahí creo que me golpeó. Pero bueno, ya está, ahora a recuperarse y volver mejor”.

"El Patón" Guzmán, quien atraviesa un período de cuarentena que ya lleva 10 días, hizo un llamado a la gente para que se cuide y no tome a broma la pandemia, consignó el periódico mexicano MedioTiempo.



“Ya estoy bien, pero hay que cuidarse y no tomarse esto en joda", concluyó Guzmán, quien es reemplazado durante su cuarentena por Gustavo Galindo en el arco de Tigres UANL, equipo en el que juega otro argentino, Guido Pizarro, ex Lanús. (Fuente: agencia Télam)