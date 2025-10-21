(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) A tres semanas del Nacional de Clubes en Comodoro Rivadavia se sortearon los grupos, y La Banda de AESA tendrá una sensible baja en el certamen que se jugará del 10 al 15 de noviembre en el complejo Huergo.

Este pasado lunes, en el hotel deportivo de Comodoro Rivadavia, se realizó el sorteo. El conjunto comodorense integrará el Grupo A. Serán doce los equipos que tomarán parte de este certamen, con un representante de cada provincia, destacando que La Banda de AESA se ganó la oportunidad de representar a Chubut.

La Banda compartirá el Grupo A con Don Orione de Mendoza, Club Social Lynch de Buenos Aires y Deportivo Esquina de Corrientes.

Daniela Jasenovski, ícono del deporte de Comodoro: una historia de resiliencia y vida con su hija como bandera

Lamentablemente para el elenco comodorense, en los últimos días se conoció que tendrá una baja importante. El arquero José Basualdo sufrió un accidente laboral en una de sus manos, debió pasar por quirófano y se perderá la competencia.

Por su parte, en el Grupo B participarán Telecentro Tacuarí de Misiones, Club Social y Deportivo Gymnasium de Tucumán, Franjeados de Formosa y Deportivo Cachito de Santa Cruz.

Mientras que en el Grupo C jugarán Drink Team de Chaco, Cuba Libre de Santa Fe, Casa Magallanes de Tierra del Fuego y Defensores del Oeste de Entre Ríos.

Este nuevo torneo lo organizará la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Newbery de Comodoro anunció a un ex Selección Argentina y un ex River como nuevos refuerzos

GRUPO A

Don Orione (Mendoza)

Club Social Lynch (Buenos Aires)

Deportivo Esquina (Corrientes)

La Banda de AESA (Chubut)

GRUPO B

Telecentro Tacuarí (Misiones)

Club Social y Deportivo Gymnasium (Tucumán)

Franjeados (Formosa)

Deportivo Cachito (Santa Cruz)

GRUPO C

Drink Team (Chaco)

Cuba Libre (Santa Fe)

Casa Magallanes (Tierra del Fuego)

Defensores del Oeste (Entre Ríos).